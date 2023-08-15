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Yaşam
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Sonunda bu da oldu! Ev sahibinden kiracıya inanılmaz tuzak

2023-08-15 12:11:30
Sonunda bu da oldu! Ev sahibinden kiracıya inanılmaz tuzak

Marmaris'te bir ev sahibinin kiracısının anahtarını değiştirip daireyi başkasına kiraladığı iddia edildi.

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Foto - Sonunda bu da oldu! Ev sahibinden kiracıya inanılmaz tuzak

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, düğün hazırlığındaki askeri personel E.D., 7 yıldır kiracı olarak kaldığı evde bir kısım eşyalarını bırakarak şehir dışına göreve gidince, ev sahibi de iddiaya göre evi başkasına kiraya verdi. Marmaris'te yapacağı düğünden sonra evi tamamen boşaltacağını ev sahibine söylemiş olduğunu belirten E.D., avukatları aracılığı ile hemen ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Marmaris’te askeri personel olarak görev yapan ve aynı zamanda düğün hazırlıkları içinde olan E.D. tayini farklı bir şehre çıkınca, 7 yıldır oturduğu ev sahibi ile görüşüp bazı eşyalarını taşıyacağını, kalanını ise düğünden sonra götüreceğini belirtti. Henüz evden çıkmak gibi bir durumu olmadığını ev sahibine ileten E.D., içinde düğünde kullanılacak takılar, giyim eşyaları olan evin anahtarını nişanlısına teslim ederek görev yerine döndü. Bir süre sonra nişanlısının eve Marmaris’te yapılacak düğün için gelmesi ve anahtarın kapıyı açmadığını E.D.'ye söylemesi ile olay ortaya çıktı. Ev sahibi H.S., içinde E.D.'ye ait eşyaları nereye kaldırdığını söylemeden evi başkalarına kiraya verdiğini iletti. Bunun üzerine E.D. hakkını aramak için hemen avukatı ile görüşerek yasal işlemleri başlattı.

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Foto - Sonunda bu da oldu! Ev sahibinden kiracıya inanılmaz tuzak

E.D.’nin avukatı Eren Mert konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Müvekkilim E.D., Marmaris'te astsubay olarak görev yapmakta iken Sarıana Mahallesi'nde bir evi kiralamış ve görev yaptığı süre boyunca burada yaşamıştır. Daha sonra başka bir ile tayini çıktığından taşınması gerekmiş, bir süre daha oturup evden çıkacağını ev sahibi H.S.'ye bildirmiş. Müvekkilim kiralanan evde oturmaya devam ettiği süreçte ilçemizde düğün yapacaktı. Her türlü hazırlığı tamamlamış, düğün için gerekli eşyalarla birlikte, düğünde takılacak takı gibi değerli eşyaları almış bu eşyalarını güven duyarak evinde bırakmıştır. 8 Ağustos günü, müvekkilimin eşi, eşinin uzun yıllardır oturduğu eve gitmek istediğinde kendisinde bulunan anahtarın, evin kapısını açmadığında kapının kilidinin değiştirilmiş olduğunu fark etmiş. Bunun üzerine müvekkilime bu durumu haber vermiş, müvekkilim de ev sahibi ile konuşmuştur. Müvekkilim, ev sahibinden evi bir başkasına kiraya verdiğini öğrenmiş. Müvekkilim kirasını düzenli bir şekilde ödemesine rağmen ev sahibi, müvekkilime sormadan ya da herhangi bir şekilde haber vermeden yeni kiracı bulmuş, kiralama konusunda anlaşmış ve hatta evin kapısının kilidini değiştirerek müvekkilin kalan eşyalarını boşaltmıştır. Yeni kiracılar ise eve şimdiden yerleşmişlerdir. Ev sahibi bu haksızlık karşısında durumu sorgulayan müvekkilime 'tapusunu da verelim tam olsun' şeklinde cevap ile dönmüştür" ifadelerine yer verdi. Avukat Eren Mert, meydana gelen olayla ilgili, "Ev sahibi H.S., konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlemekle de kalmamıştır. Müvekkilimin evde bıraktığı eşyalar, maddi manevi değerli eşyalardır ve eşyaların akıbeti hakkında bilgi vermemeye devam etmektedir. Tarafımızca ev sahibi hakkında suç duyusunda bulunulmuştur, savcılık makamınca gerekli soruşturma başlatılmıştır, yasal süreç devam etmektedir" dedi.

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