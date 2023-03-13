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Kadın - Aile
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Son zamanlarda yok satıyor! Mevsim geçişi onların yüzünü güldürdü

2023-03-13 16:31:50
Son zamanlarda yok satıyor! Mevsim geçişi onların yüzünü güldürdü

Son zamanlarda grip vakalarında artış yaşanmaya başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi soluğu aktarlarda aldı.

#1
Foto - Son zamanlarda yok satıyor! Mevsim geçişi onların yüzünü güldürdü

Mardin'de mevsimin kıştan bahara geçiş yapmasıyla birlikte artan grip vakalarına karşı insanlar, aktarlara talep göstermeye başladı.

#2
Foto - Son zamanlarda yok satıyor! Mevsim geçişi onların yüzünü güldürdü

Kış aylarının bitmeye yaklaşması, birçok kentte baharın karşılanmasıyla birlikte mevsim geçişinde oluşan grip de yaygınlaşmaya başladı. Grip gibi rahatsızlıklara iyi gelen bitkiler ilgi görürken, aktarlarda mesailer yoğunlaşmaya başladı. 5 dakikada kaynatılarak hazırlanan bitkiler mevsim geçişlerinde oluşan rahatsızlara çözüm olurken, fiyatları ise normal seyir ediyor. Başta 'gülhatmi' bitkisi olmak üzere kiraz sapı, rezene ve zencefil çok talep görenler arasında bulunuyor.

#3
Foto - Son zamanlarda yok satıyor! Mevsim geçişi onların yüzünü güldürdü

Mevsim geçişlerinde taleplerin arttığını belirten aktar Remzi Yağmurcu, "Mevsim geçişinde yakalanan gribe en iyi gülhatmi dediğimiz bitki gelir. 5 veya 6 adet kaynayan suyun içine attıktan sonra 5 dakika kaynatmamız gerekmektedir.

#4
Foto - Son zamanlarda yok satıyor! Mevsim geçişi onların yüzünü güldürdü

5 dakikadan sonra kısa bir dinlendirmenin ardından süzerek bardağa koyabiliriz. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere 1 çay bardağı içersek mevsimsel gribe karşı koymuş oluruz. Bu bitki akciğeri koruyan bir bitkidir. Mardin başka olmak üzere birçok yerde yetişebilen bir bitkidir" dedi.

#5
Foto - Son zamanlarda yok satıyor! Mevsim geçişi onların yüzünü güldürdü

Bitkinin halk arasında bilinen bir tür olduğunu belirten Yağmurcu, "Bunun faydaları çok fazla. Grip, göğüste biriken balgam ve akciğerlerin nefes almasını sağlayan bir bitkidir. Bu mevsimde oluşacak gribe karşı kullanılabilecek bitkiler kiraz sapı, rezene ve zencefildir. Bunlar ayrı ayrı veya beraber kullanılabilir. Çok kaynatmadan tüketmeyi öneriyoruz, kiraz sapını gülhatmi veya süt ile beraber tüketebilir. Günde 3 öğün bu şekilde kullanmak griplere karşı koruyucu olabilir. Fiyatları normal, insanlar rahatlıkla alabilir. Bu mevsimsel geçişlerde talepler artıyor" şeklinde konuştu.

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