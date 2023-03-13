Son zamanlarda yok satıyor! Mevsim geçişi onların yüzünü güldürdü

Bitkinin halk arasında bilinen bir tür olduğunu belirten Yağmurcu, "Bunun faydaları çok fazla. Grip, göğüste biriken balgam ve akciğerlerin nefes almasını sağlayan bir bitkidir. Bu mevsimde oluşacak gribe karşı kullanılabilecek bitkiler kiraz sapı, rezene ve zencefildir. Bunlar ayrı ayrı veya beraber kullanılabilir. Çok kaynatmadan tüketmeyi öneriyoruz, kiraz sapını gülhatmi veya süt ile beraber tüketebilir. Günde 3 öğün bu şekilde kullanmak griplere karşı koruyucu olabilir. Fiyatları normal, insanlar rahatlıkla alabilir. Bu mevsimsel geçişlerde talepler artıyor" şeklinde konuştu.