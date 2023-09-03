Son zamanlarda popüler oldu! Bakın bu hata sağlığınızdan edebilir

Doç. Dr. Tuğrul, kalıcı oje, protez tırnak ve buna benzer uygulamaların özel günler haricinde yapılmaması gerektiğini belirtti. Tuğrul, "Kalıcı tırnak uygulamalarında yapılan manikür uygulaması sırasında tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde 3-4 hafta tırnağımız kapalı kaldığı için o enfeksiyon görünmez hale geliyor. Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı vermezse daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor. Bunun yanında 3-4 hafta sonra tırnaklardan ojelerin çıkarılmasıyla tırnakta inanılmaz bir kırılganlık, incelme, kopma gibi durumlar meydana geliyor. Bunun kendi kendini tamir etmesi de çok zor oluyor." diye konuştu. Tuğrul, tırnak uygulaması sırasında, işlemin kalıcı olması için ellerin ultraviyole ışını yayan cihazlara maruz kaldığını söyledi. Bu ışınların yaşlanma hızını arttıran çevresel bir faktör olduğunu vurgulayan Tuğrul, "Ciltte güneş lekeleri, elastikiyet kaybı çok kronik ve uzun süreliyse kansere kadar gidebiliyor. O yüzden eğer özel bir durumunuz yoksa çok sık bir şekilde kalıcı tırnak uygulamalarına girmenizi önermiyoruz." dedi. Tuğrul, manikür uygulamaları sırasında, tırnağın kendini korumasını sağlayan "kütikül" kısmının alınmasını önermediklerini ve bunun çok önemli olduğunu dile getirdi.