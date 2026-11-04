Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

SON KONUŞMASINI ANLATTI Cenaze törenine katılan Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu ile yaklaşık 1,5 ay önce yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Zorlu'nun kendisini bir televizyon yayınının ardından aradığını belirten Albayrak, aralarındaki son konuşmayı şu sözlerle aktardı: "Yayın biter bitmez 1,5 ay önce beni aradı. Gözlerimden yaşlar geldi, sen konuşurken dedi. Mekânı cennet olsun. Binlerce insan elinden ekmek yedi."