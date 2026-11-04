  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı Otomatik acil durum bildirimi yapmıştı: Yanan araçtan iş insanı Abidin’in cesedi çıktı Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak Bu rekor hiç yakışmadı! Türkiye’de kazandılar Yunan adasında yediler Koç her şeyi anlattı: Burun spreyleri horlamayı azaltır mı? Neden o şekilde yaptığını böyle öngörüyor Koca dev ismi yalanladı: Ve başkandan Mauro Icardi için transfer açıklaması Koca devi batırdılar: 101 yıllık İngiliz şirketi Türklerin eline geçti Emeklinin cebini ilgilendiren yeni hesap: Kim, ne kadar alacak?
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

Dün 82 yaşında hayata veda eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenaze töreninde, eşi Zülal Zorlu'nun "Bırakıp gitti beni" sözleri yürekleri burktu. Zorlu'nun vasiyeti doğrultusunda çelenk yerine vakıflara bağış yapılması da dikkat çekti.

1
#1
Foto - Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen ve 82 yaşında yaşamını yitiren Zorlu'nun ailesi, yakınları ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri törende bir araya geldi. Cenazede yaşanan duygusal anlar, Zorlu ailesinin yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

#2
Foto - Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

EŞİ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ Ahmet Nazif Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu, hayat arkadaşına son kez veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Zülal Zorlu'nun "Bırakıp gitti beni" sözleri törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Zorlu'nun kızı Şehminur Zorlu Aydın da babasının tabutu başında gözyaşı döktü.

#3
Foto - Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

SON KONUŞMASINI ANLATTI Cenaze törenine katılan Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu ile yaklaşık 1,5 ay önce yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Zorlu'nun kendisini bir televizyon yayınının ardından aradığını belirten Albayrak, aralarındaki son konuşmayı şu sözlerle aktardı: "Yayın biter bitmez 1,5 ay önce beni aradı. Gözlerimden yaşlar geldi, sen konuşurken dedi. Mekânı cennet olsun. Binlerce insan elinden ekmek yedi."

#4
Foto - Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

ABDULLAH GÜL CENAZEYE KATILDI 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine katılarak Zorlu ailesine taziyelerini iletti. Zorlu'nun Türkiye'nin önemli sanayicilerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını yakından takip ettiğini belirtti.Gül, "Evet, Nazif Bey Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden birisiydi. Çok üzüldük doğrusu. Son dönemlerinde rahatsızlık vardı, takip ettim. Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun. Türkiye büyük bir sanayicisini, müteşebbisini kaybetmiş oldu" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

İŞ DÜNYASI CENAZEDE BULUŞTU Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ise Zorlu ailesine taziyelerini iletti.Törende Bülent Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Mehmet Ali Aydınlar, Abdülkadir Albayrak, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, CoreX Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, OYAK CEO'su Murat Yalçıntaş, Hakan Ateş, Serdar Bilgili, Ahmet Dördüncü, Burak Elmas ve Hasan Arat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler, Zorlu ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

#6
Foto - Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

VAKIFLARA BAĞIŞ YAPILDI Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılardan biri de çelenk gönderilmemesine yönelik vasiyeti oldu. Zorlu'nun, çelenk göndermek isteyenlerin bunun yerine vakıflara bağış yapmasını istediği belirtildi. İş dünyasından çok sayıda isim de bu isteğe uyarak çeşitli vakıflara bağışta bulundu.

#7
Foto - Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

Cenaze dolayısıyla adı geçen iş insanları ve kurumlar arasında Ali Koç ve Nevbahar Koç, Mehmet Emin Karamehmet, Murat Ülker, Nihat Özdemir, Ebru Özdemir, Murat Besim Tibuk, Erman Ilıcak, Ahmet Çalık, Cemil Kazancı, İzzet Garih, Sani Şener, Halit Cıngıllıoğlu ve Turgay Ciner gibi isimler yer aldı.

#8
Foto - Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, Akfen Holding'den Hamdi Akın, Ömer Dinçkök, Çiğdem Simavi, Ali Ağaoğlu, Ali Kibar, Lucien Arkas ve Sinan Öncel'in yanı sıra Fiba Holding, İş Bankası, Alarko Şirketler Grubu, MSC Holding, Yıldızlar Yatırım Holding, Limak Holding, Tahincioğlu Grubu ve Aksoy Grubu da adı geçen kurumlar arasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun 82 yaşında fani aleme veda ederek ebedi yolculuğuna uğurlanması, sadece bir iş insanının kaybı değil, aynı zamanda yerli üretimin, azmin ve toplumsal sorumluluk şuurunun da derin bir muhasebesidir. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden yükselen dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Zorlu, arkasında sadece fabrikalar, markalar ve ekonomik başarılar değil, ders niteliğinde bir ahlaki miras da bırakmıştır. İnsanı insan yapan en yüce değer, sahip olduğu maddi gücün büyüklüğü değil, o gücü neye ve nasıl feda ettiğidir. Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatından sonra çelenk gönderilmesi yerine vakıflara bağış yapılmasını vasiyet etmesi, ömür boyu sürdürdüğü ahlaki ve toplumsal hassasiyetin son bir nişanesidir. Gösterişin ve fani alkışların uzağında, geride kalanların hayır dualarına ve kalıcı amellere talip olmak, gerçek bir bilincin tezahürüdür. "Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?" şuuruyla hareket edenler, göçüp giderken bile topluma ve insana fayda sağlama derdini taşırlar. İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze merasiminde eşi Zülal Zorlu'nun dilinden dökülen hüzünlü sözler, ölümün mutlak hakikatini ve dünya hayatının geçiciliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Büyük başarılar, devasa yatırımlar ve parıltılı unvanlar ne kadar büyük olursa olsun, nihayetinde her insan emaneti teslim edecek ve bu dünyadan bir kefen ile ayrılacaktır. Önemli olan, arkada bırakılan kubbede hoş bir seda, minnetle anılacak bir isim ve topluma yön veren sağlam değerler bırakabilmektir. Ahmet Nazif Zorlu, ömrünü üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkesine değer katmaya adamış bir şahsiyet olarak son görevini de vakıflara yönlendirdiği bağış vasiyetiyle tamamlamıştır. Bu duruş, sadece bir uğurlama değil, maddiyatın ötesinde bir manevi derinlik arayan herkes için ibretlik bir hayat hikayesinin son cümlesidir. Topraktan gelenin yine toprağa döndüğü bu mutlak sonda, hayırla yâd edilmek ve geride insanlığa dokunan bir iz bırakmak, bir fani için en büyük kazançtır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi
Gündem

Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi

Irak'ın Kerkük kentinde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve mahalle jeneratörlerine yapılan fahiş zamlar nedeniyle düzenlenen protestol..
Lisede skandal anlar: Bahçedeki ağacı yakıp kahkahalarla poz verdiler
Gündem

Lisede skandal anlar: Bahçedeki ağacı yakıp kahkahalarla poz verdiler

İzmir'in Konak ilçesindeki Anadolu lisesinde bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe verip yanan alevlerin önünde gülere..
Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!
Gündem

Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!

ABD Başkanı Trump, halk sandık başındayken İsrail açıklaması yaptı. Trump, "Artık İsrail'e para ödemeyeceğiz" diyerek seçmeni etkilemeye çal..
Cezaevinden Terörsüz Türkiye açıklaması! Selo’nun derdi hiç değişmedi: Atılması gereken en acil adım Öcalan!
Gündem

Cezaevinden Terörsüz Türkiye açıklaması! Selo’nun derdi hiç değişmedi: Atılması gereken en acil adım Öcalan!

PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikme sevdasıyla başladığı siyasi hayatına terör suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden uzaktan devam eden e..
Mehmet Şimşek'ten kulaklara küpe olması gereken mesajlar! "2,3 trilyon dolara mâl oldu"
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten kulaklara küpe olması gereken mesajlar! "2,3 trilyon dolara mâl oldu"

Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörün Türkiye'ye maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğ..
Emre Belözoğlu dev hamleyle geri dönüyor!
Spor

Emre Belözoğlu dev hamleyle geri dönüyor!

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlük bilmecesi son buluyor. 46 yaşındaki teknik adam Emre Belö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23