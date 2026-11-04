Son yolcuğunda vasiyeti yerine getirildi! İş insanı Zorlu dualar eşliğinde uğurlandı
Dün 82 yaşında hayata veda eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenaze töreninde, eşi Zülal Zorlu'nun "Bırakıp gitti beni" sözleri yürekleri burktu. Zorlu'nun vasiyeti doğrultusunda çelenk yerine vakıflara bağış yapılması da dikkat çekti.