2023-02-18 22:16:53 Son Twitter kararı tepki çekti
Twitter, 20 Mart'tan itibaren SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yöntemini sadece Twitter Blue abonelerine sunacak. Diğer kullanıcılar bu güvenlik önleminden yoksun kalacak. Twitter, kararını telefon numarası tabanlı 2FA uygulamasının siber suçlular tarafından kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla aldığını belirtirken, kullanıcılar bu durum karşısında endişeli. Elon Musk, Twitter'ın yılda 60 milyon dolarlık sahte 2FA SMS mesajları nedeniyle dolandırıldığını açıkladı.