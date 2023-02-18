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Teknoloji-Bilişim
15
Son Twitter kararı tepki çekti

2023-02-18 22:16:53
Son Twitter kararı tepki çekti

Twitter, 20 Mart'tan itibaren SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yöntemini sadece Twitter Blue abonelerine sunacak. Diğer kullanıcılar bu güvenlik önleminden yoksun kalacak. Twitter, kararını telefon numarası tabanlı 2FA uygulamasının siber suçlular tarafından kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla aldığını belirtirken, kullanıcılar bu durum karşısında endişeli. Elon Musk, Twitter'ın yılda 60 milyon dolarlık sahte 2FA SMS mesajları nedeniyle dolandırıldığını açıkladı.

#1
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yöntemi artık Twitter'da ücterli oluyor. Musk, kararın nedenini açıkladı.

#2
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, özellikle Elon Musk ile birlikte önemli değişiklikler yaşıyor.

#3
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Şirket, para odaklı çalışmalarını sürdürüyor. İş insanının başa geçmesinin ardından hemen hemen her gün bir olayla karşımıza gelen şirket, bugün ilginç bir karar aldı.

#4
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Musk: “Twitter, sahte 2FA SMS ile yılda 60 milyon dolarlık dolandırılıyor” Twitter, güvenlik anlamında tartışma yaratacak bir girişim için kolları sıvadı.

#5
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Şirket, 20 Mart tarihinden itibaren SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yönteminin sadece Blue abonelerine yönelik olacağını duyurdu.

#6
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Bu tarihten itibaren diğer kullanıcılar önemli bir güvenlik önleminden yoksun olacak.

#7
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Elbette bu durum sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

#8
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Twitter, yaptığı bir açıklamada bu kararı almalarına neden olarak ise telefon numarası tabanlı 2FA uygulamasının siber suçlular tarafından kötüye kullanılmasını gösterdi.

#9
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Elon Musk ise maddi yönde bir bakış açısıyla konuya açıklama getirdi.

#10
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Twitter, telefon şirketleri tarafından yılda 60 milyon dolarlık sahte 2FA SMS mesajları nedeniyle dolandırılıyor.

#11
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanan Twitter aboneleri hesaplarına telefonlarına gelen mesajların ardından giriş yapabiliyorlar.

#12
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Böylece kişilerin hesapları şifre dışında çok daha güvenli bir yöntem aracılığı ile daha korunmuş oluyor. Twitter ise bu güvenlik yöntemini artık sadece Twitter Blue abonelerine özel kılacak.

#13
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Görünen o ki şirket, telefon numarası tabanlı 2FA uygulaması sınırlamasıyla kendini koruma altına almak istiyor. Ancak durum kullanıcılar tarafından savunmasız bir hal alıyor.

#14
Foto - Son Twitter kararı tepki çekti

Öyle ki platform, kötü amaçlı kişilerin önüne geçmeye çalışırken birçok hesabı ise tehlikeye attığının farkında değil gibi görünüyor.

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