SON DAKİKA
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti ve CHP'nin son oy durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Acar, iki partiyle ilgili oy oranı verirken farkın bir hayli açıldığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

Acar, "Medya Sahuru Buluşması" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen sahur programında gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Acar, ramazan iklimini ve maneviyatını hatırlatacak aksiyonlar aldıklarını belirterek, çeşitli etkinlikler vesilesiyle vatandaşlarla buluştuklarını anlattı.

#2
Foto - Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

Ramazanda teşkilat üyelerinin yoğun bir şekilde çalıştığına dikkati çeken Acar, "Kadın kolları sahada, gençlik kollarımız sahada. Teşkilatımızın her bireyi, 'Bu ramazanda sıkılmadık el bırakmayacağız, muhatap olacağımız tüm ilgili paydaşlarımızla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz' dedi. Bunu bir şekilde sizler aracılığıyla toplumumuzla paylaşmaya gayret gösterdik." şeklinde konuştu.

#3
Foto - Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

Acar, siyasetin dünyada hareketlendiğini, dünyanın reel politiğinin kaybolduğu bir ortamda Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna işaret ederek, Türkiye'de ise güvenli bir liderin ülkeyi yönettiğini ifade etti.

#4
Foto - Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Acar, seçim olmamasına karşın AK Parti'nin her daim "pazar günü seçim olacak" gibi bir formatta çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

#5
Foto - Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

"Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor. Bunu hem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem çevre faktörüyle hem bizim sahadaki tam pres bir şekilde aksiyon almamızla birçok neden ama en önemlisi, AK Parti'nin sürekli kendini güncellemesiyle yorumlayabiliriz."

#6
Foto - Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel bir lider olduğuna işaret ederek, yollarından dönmeden istikrarlı bir şekilde ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise gazetecilerle sahur programında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

#7
Foto - Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

İstanbul'un 39 ilçesinde ve 961 mahallesinde ramazanı en iyi şekilde yaşamaya gayret ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti: "İstanbul'da belediyelerimiz kendi ilçelerinde bu sene ramazanı daha da coşkulu, çocukları, gençleri merkeze alan, kadınları sürecin içerisine dahil eden, ilçemizdeki komşularımızla daha güzel ramazan yaşamamızı sağladıklarını görüyorum. AK Parti İl Başkanlığımız, bu sene ramazanı daha da coşkulu bir şekilde geçiriyor. Bu akşam olduğu gibi burada neredeyse her akşam farklı kesimlere, İstanbul'un kıymetli zümrelerine, vatandaşlarımıza, etrafımızdaki komşularımıza, engelli ailelerimize, şehit ve gazi ailelerimize iftarlar verdik, sahurda bir araya gelme imkanına sahip olduk."

#8
Foto - Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

Özdemir, İstanbul'da çalışmalarına, "dokunulmadık bir gönül bırakmayacak" şekilde bayram sonrasında da devam edeceklerini aktardı. Gazetecilere yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Özdemir, "Aslında biz dava arkadaşıyız. Ülkemizin geleceği adına hep birlikte farklı alanlarda mücadeleler yürütüyoruz. Siyasetçinin işi zordur, zaman ve mesai mefhumu yoktur ama gazetecinin de aynı şekilde zamansız ve mekansız bir çalışma disiplini vardır. Hatta ölümü dahi göze alan ve şehit olan birçok basın mensubumuz olmuştur." Bir gazetecinin, "İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve otopark sorununa" ilişkin sorusunu da cevaplandıran Özdemir, "İstanbul'da vatandaşlarımıza, İstanbul'a dair problemleri sorduğumuzda yüzde 50'ye gelmiş durumda trafik. Sadece tek başına. İstanbul'daki 2017'de başlayan metroların yarısı 10 yıl geçmesine rağmen bitirilemedi. Üstüne yeni bir ihale yapıldı. İstanbul'da yeni bir metro, kavşak, köprülü kavşak, yan yol, tünel... Bırakın yarım kalanın bitmesini, en ufak bir dokunuşun olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Sahur programına, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Arıdoru ile İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de katıldı.

