Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! CHP ile AK Parti'nin arasındaki fark uçuşa geçti

Özdemir, İstanbul'da çalışmalarına, "dokunulmadık bir gönül bırakmayacak" şekilde bayram sonrasında da devam edeceklerini aktardı. Gazetecilere yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Özdemir, "Aslında biz dava arkadaşıyız. Ülkemizin geleceği adına hep birlikte farklı alanlarda mücadeleler yürütüyoruz. Siyasetçinin işi zordur, zaman ve mesai mefhumu yoktur ama gazetecinin de aynı şekilde zamansız ve mekansız bir çalışma disiplini vardır. Hatta ölümü dahi göze alan ve şehit olan birçok basın mensubumuz olmuştur." Bir gazetecinin, "İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve otopark sorununa" ilişkin sorusunu da cevaplandıran Özdemir, "İstanbul'da vatandaşlarımıza, İstanbul'a dair problemleri sorduğumuzda yüzde 50'ye gelmiş durumda trafik. Sadece tek başına. İstanbul'daki 2017'de başlayan metroların yarısı 10 yıl geçmesine rağmen bitirilemedi. Üstüne yeni bir ihale yapıldı. İstanbul'da yeni bir metro, kavşak, köprülü kavşak, yan yol, tünel... Bırakın yarım kalanın bitmesini, en ufak bir dokunuşun olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Sahur programına, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Arıdoru ile İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de katıldı.