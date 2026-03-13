  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yemiş! Sapık piskopos için karar verildi Belalarını arıyorlar! Karışıklıktan istifade edip Türkiye'ye karşı hava savunma sistemlerini konuşlandırılıyor Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan’da savaş etkisi 4.1 milyon insan göçe zorladı Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle Gökyüzünde duygusal devir teslim Açıklamalar ardı ardına geldi! Rusya’dan savaşta dengeleri allak bullak edecek “İran” hamlesi İspanya geri adım atmıyor Steven Sadettin’den Galatasaray’a olay sözler! ‘Kollandıklarına inanıyorum'
Avrupa
8
Yeniakit Publisher
İspanya geri adım atmıyor
AA Giriş Tarihi:

İspanya geri adım atmıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de kent merkezinde toplanan bir grup, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın verdiği karşılığı protesto etmek için "insan zinciri" eylemi yaptı.

#1
Foto - İspanya geri adım atmıyor

"Silahlanma ve Askerileşme Karşıtı Asamblea" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yapılan insan zinciri eyleminde, "Silahlanmaya, savaşa, NATO'ya hayır" çağrısında bulunuldu.

#2
Foto - İspanya geri adım atmıyor

İspanya'nın referandumla NATO üyesi olmasının 40. yıl dönümüne denk gelen eyleme, Podemos partisinin lideri Ione Belarra da katıldı.

#3
Foto - İspanya geri adım atmıyor

Diğer yandan İspanya'da 143 sivil toplum kuruluşu ve kültür-sanat dünyasından 200 kadar sanatçının imzasının olduğu bir manifesto yayımladı.

#4
Foto - İspanya geri adım atmıyor

Sivil toplum kuruluşları ABD ve İsrail'in İran'daki saldırılarına karşı 14 Mart Cumartesi günü ülke genelinde gösteri çağrısı yapıldı.

#5
Foto - İspanya geri adım atmıyor

"Orta Doğu'daki Savaşı Durdurmalıyız" başlıklı manifestoya iktidardaki koalisyon hükümetinin ortakları Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakı da destek verdi.

#6
Foto - İspanya geri adım atmıyor

Manifestoda, "Tüm demokratları bu saldırganlığı kınamaya, uluslararası hukuku savunmaya ve Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya çağırıyoruz. Bu barış, Gazze'deki soykırıma son verilmesini de içermelidir." ifadelerine yer verildi.

#7
Foto - İspanya geri adım atmıyor

Gösterilerin Madrid ve Barselona başta olmak üzere ülkedeki tüm büyük kentlerde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler
Gündem

CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atının çipi çıktı. Olay, bir vatandaşın tabağında yarış atlarına..
Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"
Dünya

Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Lübnan'ın güneyindeki Hamamis Tepesi'ndeki İsrail askerlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
Dünya

ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

United States Navy, USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Kızıldeniz’de meydana gelen olayda iki denizci yar..
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu Lübnan'da sivillerin yaşadığı binaları savaş uçakları ve füzelerle vurdu. Sadece bugün düzenl..
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Gündem

CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atı çipi çıkmış, yapılan laboratuvar analizleri de kavurm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23