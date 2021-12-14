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Siyaset
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Son seçim anketi yapıldı! İşte sonuçlar

2021-12-14 10:10:25
Son seçim anketi yapıldı! İşte sonuçlar

Asal Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte erken seçim ve milletvekili anketinin sonuçları...

#1
Foto - Araştırmaya katılanlara

Araştırmaya katılanlara "Türkiye'nin bugünkü genel durumunu düşündüğünüzde, sizce milletvekili seçimlerinin erken yapılması gerekir mi?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 53,3'ü, erken seçimle ilgili kendilerine yöneltilen soruya seçimlerin normal zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Erken seçimi destekleyenlerin oranı ise yüzde 46,7 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Yeniden Refah: 0,8

Yeniden Refah: 0,8

#3
Foto - Saadet: 0,9

Saadet: 0,9

#4
Foto - Gelecek: 1,1

Gelecek: 1,1

#5
Foto - TDP: 1,2

TDP: 1,2

#6
Foto - Memleket: 1,5

Memleket: 1,5

#7
Foto - DEVA: 1,8

DEVA: 1,8

#8
Foto - MHP: 8,6

MHP: 8,6

#9
Foto - HDP: 10,4

HDP: 10,4

#10
Foto - İYİ Parti: 12,7

İYİ Parti: 12,7

#11
Foto - CHP: 23,1

CHP: 23,1

#12
Foto - AK Parti: 35,9

AK Parti: 35,9

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