2021-12-14 10:10:25 Son seçim anketi yapıldı! İşte sonuçlar
Asal Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte erken seçim ve milletvekili anketinin sonuçları...
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Asal Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte erken seçim ve milletvekili anketinin sonuçları...
Araştırmaya katılanlara "Türkiye'nin bugünkü genel durumunu düşündüğünüzde, sizce milletvekili seçimlerinin erken yapılması gerekir mi?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 53,3'ü, erken seçimle ilgili kendilerine yöneltilen soruya seçimlerin normal zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Erken seçimi destekleyenlerin oranı ise yüzde 46,7 olarak gerçekleşti.
Yeniden Refah: 0,8
Saadet: 0,9
Gelecek: 1,1
TDP: 1,2
Memleket: 1,5
DEVA: 1,8
MHP: 8,6
HDP: 10,4
İYİ Parti: 12,7
CHP: 23,1
AK Parti: 35,9
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