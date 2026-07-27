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İddialar gündemi sarsmıştı: Ve Cem Küçük sessizliğini bozarak doğruladı

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İddialar gündemi sarsmıştı: Ve Cem Küçük sessizliğini bozarak doğruladı

Gazeteci yazar Cem Küçük hakkında çıkan iddialar üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak söylentileri doğruladı.

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Foto - İddialar gündemi sarsmıştı: Ve Cem Küçük sessizliğini bozarak doğruladı

Basın dünyasında geniş yankı uyandıran bir ayrılık haberi geldi. Gazeteci Cem Küçük, 10 yıldır çalıştığı TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

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Foto - İddialar gündemi sarsmıştı: Ve Cem Küçük sessizliğini bozarak doğruladı

Cem Küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık. 10 yıl az bir süre değil. Bu süre zarfında Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendiren birçok olaya sizlerle birlikte şahitlik ettik. Desteklerinizi asla esirgemediniz" açıklamasında bulundu.

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Foto - İddialar gündemi sarsmıştı: Ve Cem Küçük sessizliğini bozarak doğruladı

Küçük, izleyicilere ve çalışanlara teşekkürlerini bildirirken, ayrılığıyla ilgili iddialara ise "Ayrıca ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum" diye yanıt verdi.

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Foto - İddialar gündemi sarsmıştı: Ve Cem Küçük sessizliğini bozarak doğruladı

Cem Küçük paylaşımını şu ifadelerle noktaladı: "2012'den beri medya dünyasında görmediğim, deneyimlemediğim tecrübe, şahitlik etmediğim önemli olay kalmadı diyebilirim. Bu konuda müsaadenizle alçak gönüllü olamayacağım. İlk köşe yazımı yazdığım günden bu güne hep doğru bildiklerimi söyledim. Bazen zorluk yaşadım, bazen destek gördüm, bazen sessizlikle karşılandım.

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Foto - İddialar gündemi sarsmıştı: Ve Cem Küçük sessizliğini bozarak doğruladı

Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine olan inancım asla eksilmedi. bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü bizler bugün varız yarın yokuz. Geleceğe miras kalacak Büyük Türkiye ideali ise çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılarak sürecek. Aslolan milletin selameti, devletin mevcudiyetidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, "Olmuş olana ne çok üzülürüm ne çok sevinirim, çünkü iyinin mi kötünün mü hayırlı olacağını sadece Rabbim bilir.”

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