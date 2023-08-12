Son dönemin popüler cihazı! Airfryer kullananlar aman dikkat!

Airfryer, son zamanlarda geleneksel kızartma yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen pratik bir mutfak aleti olarak karşımıza çıktı. Bu gözde mutfak aleti, kızartma işlemini, geleneksel yağda kızartma yönteminden daha az yağ kullanarak ve daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirme özelliğiyle öne çıkıyor. Airfryer pişirme tekniğini sağlık açısından değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu “Airfryer, içindeki sıcak hava teknolojisi sayesinde yiyecekleri hava akımıyla pişirir. Bu yöntem, yiyeceklerin dışını çıtır çıtır yapar ve içini de yumuşak tutar. Böylece kızartılmış lezzeti elde etmek mümkün olur. Ancak, geleneksel kızartma yöntemine kıyasla çok daha az yağ kullanıldığı için, daha sağlıklı sonuçlar elde ediliyor. Patates kızartması, tavuk kanatları, sebzeler, balık ve diğer birçok yiyeceği kızartmak, ızgara yapmak veya pişirmek için kullanılabilir. Ayrıca, hazır paketlenmiş kızartma ürünlerini de daha az yağla daha sağlıklı bir şekilde pişirmek için tercih edilmektedir.” dedi.