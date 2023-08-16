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Son derece nadir görülüyor | Bakın balıkçıların ağına ne takıldı!

2023-08-16 14:56:03
Son derece nadir görülüyor | Bakın balıkçıların ağına ne takıldı!

Habur Çayı'nda 'İğneli bodur yayın balığı' amatör balıkçıların ağına takıldı.

#1
Foto - Son derece nadir görülüyor | Bakın balıkçıların ağına ne takıldı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'nda ağ atan amatör balıkçıların ağına nadir görülen "İğneli bodur yayın balığı" takıldı.

#2
Foto - Son derece nadir görülüyor | Bakın balıkçıların ağına ne takıldı!

Beytüşşebap ilçesinde amatör balıkçılar Habur Çayı'nda ağ attı. Balıkçıların ağına nadir görülen "İğneli bodur yayın balığı" takıldı. Balıkçılar, nadir gördükleri balık türünü merak edip araştırmaya başladı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tarık Çiçek, verdiği bilgilerde balığın İğneli bodur yayın balığı olduğunu söyledi.

#3
Foto - Son derece nadir görülüyor | Bakın balıkçıların ağına ne takıldı!

Türün akıntılı, temiz ve bol oksijenli sularda yaşadığını belirten Çiçek, "Dağ sularında, çakıllı ve taşlı derelerde yaşayan bir balık türüdür. Bu bir dip balık türüdür. Gözleri küçük, ağız tarafları köpek balığına benziyor. Bıyıkları oluyor. Karın bölgesinde yere yapışma özelliği olan bir türdür. İğneli bodur yayın balığı olarak bilinen ve Glyptothorax diye adlandırılan balık çeşidi İran, Irak ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde yaşıyor" dedi.

#4
Foto - Son derece nadir görülüyor | Bakın balıkçıların ağına ne takıldı!

Balık türünün yenilmesinden ziyade daha çok şifa niyetine faydalanıldığını söyleyen Çiçek, "Bu tür balıklar yakalayıp, kurutuluyor. Saklanıp bir yerde muhafaza ediliyor. Bir kırık, incinen ve darbe alınan yere bu balık öğütülerek bölgeye merhem veya krem olarak sürüp, iyileştirme etkisi olduğu biliniyor. Son zamanlarda artık nesli az görünen bir balık türüdür. Bu balık türünün izlenmesi tavsiye edilir. Çünkü hassas bir türdür. Bölgede akıntılı sudan duran suya geçilmesiyle birlikte bu balık türü ortama adapta olmayabiliyor. Boyu 7 santimetreyi bulan Glyptothorax, adını ağızlarındaki tuhaf görünümlü, kedi bıyığını andıran kıllardan alan kedi balıkları, türünün en küçük temsilcileri arasında yer alıyor” ifadelerinde bulundu.

#5
Foto - Son derece nadir görülüyor | Bakın balıkçıların ağına ne takıldı!

Amatör balıkçılar Sıddık Şeker ve beraberindeki arkadaşları, uzun bir süre İğneli bodur yayın balığını inceledikten sonra Habur Çayına bıraktı.

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