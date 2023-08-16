Son derece nadir görülüyor | Bakın balıkçıların ağına ne takıldı!

Balık türünün yenilmesinden ziyade daha çok şifa niyetine faydalanıldığını söyleyen Çiçek, "Bu tür balıklar yakalayıp, kurutuluyor. Saklanıp bir yerde muhafaza ediliyor. Bir kırık, incinen ve darbe alınan yere bu balık öğütülerek bölgeye merhem veya krem olarak sürüp, iyileştirme etkisi olduğu biliniyor. Son zamanlarda artık nesli az görünen bir balık türüdür. Bu balık türünün izlenmesi tavsiye edilir. Çünkü hassas bir türdür. Bölgede akıntılı sudan duran suya geçilmesiyle birlikte bu balık türü ortama adapta olmayabiliyor. Boyu 7 santimetreyi bulan Glyptothorax, adını ağızlarındaki tuhaf görünümlü, kedi bıyığını andıran kıllardan alan kedi balıkları, türünün en küçük temsilcileri arasında yer alıyor” ifadelerinde bulundu.