Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Liberal ise "Türk parkları: Ankara, Ege ve Doğu Akdeniz'de ne arıyor?" başlığıyla yayımladığı analizde, Türkiye'nin kararının arkasında üç hedef bulunduğunu iddia etti. Liberal'e göre ilk hedef, Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini yalnızca haritalar ve siyasi açıklamalarla sınırlı tutmayıp idari uygulamalara da yansıtmak. Gazete, ikinci hedefin ise deniz parklarında çevresel izleme, bilimsel faaliyetler, balıkçılığa yönelik düzenlemeler ve çeşitli idari denetim mekanizmaları oluşturmak olduğunu öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin kendi yetki alanındaki bu uygulamalar için başka bir ülkeden onay almak zorunda olmadığı değerlendirmesine yer verildi. Üçüncü hedefin ise gelecekte yapılabilecek müzakerelerde Ankara açısından yeni bir başlangıç noktası oluşturmak olduğu savunuldu.