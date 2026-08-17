Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği yeni Deniz Milli Parkları, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ankara'nın attığı adımın ardından Yunan hükümeti peş peşe açıklamalar yaparken, Yunan basını gelişmeyi 'sürpriz hamle', 'yeni süreç', 'Türkiye ateşi yaktı' ve 'Atina için kritik sınav' başlıklarıyla manşetlerine taşıdı. Özellikle Türkiye'nin denizlerde attığı stratejik adımın bölgedeki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmeleri yapılırken, Atina'da artan rahatsızlık dikkat çekti.