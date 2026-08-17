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Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği yeni Deniz Milli Parkları, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ankara'nın attığı adımın ardından Yunan hükümeti peş peşe açıklamalar yaparken, Yunan basını gelişmeyi 'sürpriz hamle', 'yeni süreç', 'Türkiye ateşi yaktı' ve 'Atina için kritik sınav' başlıklarıyla manşetlerine taşıdı. Özellikle Türkiye'nin denizlerde attığı stratejik adımın bölgedeki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmeleri yapılırken, Atina'da artan rahatsızlık dikkat çekti.

#1
Foto - Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki belirli deniz alanları ve Kuzey Ege'de sınırları belirlenen bir bölge "Deniz Milli Parkı" ilan edildi. Karar, Yunanistan'da siyasi ve medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın attığı adımın uluslararası hukuk açısından herhangi bir sonuç doğuramayacağını savunarak karara tepki gösterdi. Açıklamada, Türkiye'nin belirlediği alanların karasularının ötesine uzandığı öne sürüldü.

#2
Foto - Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu

Atina merkezli medya kuruluşları ise Türkiye'nin kararını farklı yönleriyle ele aldı. Banking News, "Türkiye'nin hamlesi sürpriz oldu: Yunanistan zor durumda kaldı" başlıklı haberinde, Ankara'nın deniz parkı kararının Atina açısından beklenmedik olduğunu yazdı. Haberde, söz konusu gelişmenin Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime neden olabileceği ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki mevcut tartışmaları daha karmaşık hale getirebileceği öne sürüldü.

#3
Foto - Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Liberal ise "Türk parkları: Ankara, Ege ve Doğu Akdeniz'de ne arıyor?" başlığıyla yayımladığı analizde, Türkiye'nin kararının arkasında üç hedef bulunduğunu iddia etti. Liberal'e göre ilk hedef, Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini yalnızca haritalar ve siyasi açıklamalarla sınırlı tutmayıp idari uygulamalara da yansıtmak. Gazete, ikinci hedefin ise deniz parklarında çevresel izleme, bilimsel faaliyetler, balıkçılığa yönelik düzenlemeler ve çeşitli idari denetim mekanizmaları oluşturmak olduğunu öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin kendi yetki alanındaki bu uygulamalar için başka bir ülkeden onay almak zorunda olmadığı değerlendirmesine yer verildi. Üçüncü hedefin ise gelecekte yapılabilecek müzakerelerde Ankara açısından yeni bir başlangıç noktası oluşturmak olduğu savunuldu.

#4
Foto - Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu

Atina merkezli To Vima gazetesi ise gelişmeyi "Türkiye ateşi yaktı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazete, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de iki deniz milli parkının ilan edildiğine dikkat çekerek, söz konusu adımın Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasının bir parçası olduğunu ileri sürdü. To Vima ayrıca Ankara'nın kararını, Yunanistan'ın daha önce açıkladığı Deniz Alan Planlaması'na verilen bir karşılık olarak değerlendirdi.

#5
Foto - Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu

Yunanistan merkezli Militaire ise gelişmeyi "Türkiye'nin hamlesi karşısında Yunanistan ne yapabilir?" sorusuyla ele aldı. Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamanın tek başına yeterli olmayabileceği savunularak, Atina'nın Ankara ile doğrudan temas kurması gerektiği belirtildi. Militaire, Yunanistan'ın deniz yetki alanlarına ilişkin pozisyonunun Türk yetkililere açık şekilde aktarılması ve Atina'nın "tek taraflı sınır belirlenmesine ilişkin kırmızı çizgilerinin" ortaya konulması gerektiğini yazdı.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Boş boş işlerle köşe kapmacalarla bu güne geldiniz koca Adalar denizi yunanın gmlü oldu. Bilmez misiniz koca Akdenizi atalarımız İslam diyarı Müslüman gölü yapmıştı. Tün Adalar denizini Atina hariç Yunanistan sevdikleri ata topraklarını ana vatana kayın.
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