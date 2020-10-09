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Siyaset
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Son anketten dikkat çeken sonuç! Başkan Erdoğan fark attı

2020-10-09 11:11:10
Son anketten dikkat çeken sonuç! Başkan Erdoğan fark attı

Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin yapılan anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

#1
Foto - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sağlık ve endişe boyutları ortaya çıkmış durumda. Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan kısıtlama döneminin ekonomik yansıması da oldu. İstanbul Ekonomim Araştırma, 'Türkiye'deki ekonomik durumu hangi isim çözebilir' sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sağlık ve endişe boyutları ortaya çıkmış durumda. Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan kısıtlama döneminin ekonomik yansıması da oldu. İstanbul Ekonomim Araştırma, 'Türkiye'deki ekonomik durumu hangi isim çözebilir' sorusunun yanıtını aramaya başladı.

#2
Foto - Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. İşte oy oranları...

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. İşte oy oranları...

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu: 1,3

Ekrem İmamoğlu: 1,3

#4
Foto - Devlet Bahçeli: 1,3

Devlet Bahçeli: 1,3

#5
Foto - Mansur Yavaş: 2,0

Mansur Yavaş: 2,0

#6
Foto - Selahattin Demirtaş: 3,0

Selahattin Demirtaş: 3,0

#7
Foto - Kemal Kılıçdaroğlı: 6,5

Kemal Kılıçdaroğlı: 6,5

#8
Foto - Meral Akşener: 8,6

Meral Akşener: 8,6

#9
Foto - Ali Babacan: 8,9

Ali Babacan: 8,9

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 33,3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 33,3

#11
Foto - Hiçbiri: 31,6 Diğer: 3,5

Hiçbiri: 31,6 Diğer: 3,5

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