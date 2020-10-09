2020-10-09 11:11:10 Son anketten dikkat çeken sonuç! Başkan Erdoğan fark attı
Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin yapılan anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin yapılan anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sağlık ve endişe boyutları ortaya çıkmış durumda. Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan kısıtlama döneminin ekonomik yansıması da oldu. İstanbul Ekonomim Araştırma, 'Türkiye'deki ekonomik durumu hangi isim çözebilir' sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. İşte oy oranları...
Ekrem İmamoğlu: 1,3
Devlet Bahçeli: 1,3
Mansur Yavaş: 2,0
Selahattin Demirtaş: 3,0
Kemal Kılıçdaroğlı: 6,5
Meral Akşener: 8,6
Ali Babacan: 8,9
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 33,3
Hiçbiri: 31,6 Diğer: 3,5
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