Son anket açıklandı: Yüzde 82'den destek aldı!

Eğitim durumuna göre cevaplar - İlgili soruya, 25-34 yaş grubu katılımcılar yüzde 80,5 ile en çok hayır cevabı verirken, 55 yaş ve üzeri katılımcılar ise yüzde 55,9 ile en çok evet diyen kesim oldu.