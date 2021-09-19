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Son anket açıklandı: Yüzde 82'den destek aldı!

2021-09-19 18:30:06
Son anket açıklandı: Yüzde 82'den destek aldı!

Araştırma şirketi Areda Survey, son anket sonuçlarını paylaştı.

#1
Foto - Araştırma şirketi Areda Survey, 10-13 Eylül tarihleri arasında 'Sosyal Medya Algı Araştırması' gerçekleştirdi.

Araştırma şirketi Areda Survey, 10-13 Eylül tarihleri arasında 'Sosyal Medya Algı Araştırması' gerçekleştirdi.

#2
Foto - Bin 280 kişinin katıldığı araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) ile yapıldı. Araştırmada, vatandaşın sosyal medya düzenlemesine bakışına dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Bin 280 kişinin katıldığı araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) ile yapıldı. Araştırmada, vatandaşın sosyal medya düzenlemesine bakışına dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

#3
Foto - Sosyal ağlar temsilci bulundurmalı - 'Sosyal medyada hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesini doğru buluyor musunuz?'sorusuna katılımcıların yüzde 69,4 ‘ü evet yanıtını verdi.

Sosyal ağlar temsilci bulundurmalı - 'Sosyal medyada hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesini doğru buluyor musunuz?'sorusuna katılımcıların yüzde 69,4 ‘ü evet yanıtını verdi.

#4
Foto - Araştırma şirketinin Temmuz 2020’de yaptığı sosyal medya algı araştırmasında katılımcılar aynı soruya yüzde 59,0 ile evet yanıtı vermişti.

Araştırma şirketinin Temmuz 2020’de yaptığı sosyal medya algı araştırmasında katılımcılar aynı soruya yüzde 59,0 ile evet yanıtı vermişti.

#5
Foto - Yüzde 82 düzenleme istiyor - ‘Yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerin korunmasına yönelik bir sosyal medya düzenlemesini doğru buluyor musunuz?’ sorusuna ise ankete katılanların yüzde 82,6’sı evet yanıtını verdi.

Yüzde 82 düzenleme istiyor - ‘Yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerin korunmasına yönelik bir sosyal medya düzenlemesini doğru buluyor musunuz?’ sorusuna ise ankete katılanların yüzde 82,6’sı evet yanıtını verdi.

#6
Foto - İfade özgürlüğünü kısıtlamaz - ‘Sosyal medya düzenlemesinin internet ortamındaki ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna, vatandaşların yüzde 53,4’ü hayır derken, yüzde 41,2’si ise evet dedi.

İfade özgürlüğünü kısıtlamaz - ‘Sosyal medya düzenlemesinin internet ortamındaki ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna, vatandaşların yüzde 53,4’ü hayır derken, yüzde 41,2’si ise evet dedi.

#7
Foto - İfade özgürlüğüne ‘kısmen’ bir tehdit olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 5,3.

İfade özgürlüğüne ‘kısmen’ bir tehdit olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 5,3.

#8
Foto - Eğitim durumuna göre cevaplar - İlgili soruya, 25-34 yaş grubu katılımcılar yüzde 80,5 ile en çok hayır cevabı verirken, 55 yaş ve üzeri katılımcılar ise yüzde 55,9 ile en çok evet diyen kesim oldu.

Eğitim durumuna göre cevaplar - İlgili soruya, 25-34 yaş grubu katılımcılar yüzde 80,5 ile en çok hayır cevabı verirken, 55 yaş ve üzeri katılımcılar ise yüzde 55,9 ile en çok evet diyen kesim oldu.

#9
Foto - Eğitim durumunu lisans olarak açıklayanların yüzde 67,4’ü düzenleme özgürlüğe tehdit oluşturmaz derken, eğitim durumunu ilkokul olarak belirleyenlerin yüzde 49,7’si en çok evet yanıtı veren kesimi oluşturdu.

Eğitim durumunu lisans olarak açıklayanların yüzde 67,4’ü düzenleme özgürlüğe tehdit oluşturmaz derken, eğitim durumunu ilkokul olarak belirleyenlerin yüzde 49,7’si en çok evet yanıtı veren kesimi oluşturdu.

#10
Foto - Türkiye'ye operasyon çekiliyor - Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 57,6’sı sosyal ağlarda Türkiye'ye yönelik siyasi, askeri ve istihbarı alanda operasyon çekildiğine inanıyor.

Türkiye'ye operasyon çekiliyor - Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 57,6’sı sosyal ağlarda Türkiye'ye yönelik siyasi, askeri ve istihbarı alanda operasyon çekildiğine inanıyor.

#11
Foto - Sahte hesaplar engellensin - Araştırmada yer alan, ‘Sosyal ağlarda sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenleme hayata geçirilmeli mi’ şeklindeki soruya, katılımcıların yüzde 87’si evet derken, yüzde 12,6’sı ise hayır dedi.

Sahte hesaplar engellensin - Araştırmada yer alan, ‘Sosyal ağlarda sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenleme hayata geçirilmeli mi’ şeklindeki soruya, katılımcıların yüzde 87’si evet derken, yüzde 12,6’sı ise hayır dedi.

#12
Foto - En yüksek evet cevabını yüzde 93 ile 55 yaş ve üzeri vatandaşlar verdi.

En yüksek evet cevabını yüzde 93 ile 55 yaş ve üzeri vatandaşlar verdi.

#13
Foto - Eğitim durumunu ilkokul olarak belirten katılımcıların yüzde 90,6’sı sahte hesapları engelleyen bir düzenleme istiyor.

Eğitim durumunu ilkokul olarak belirten katılımcıların yüzde 90,6’sı sahte hesapları engelleyen bir düzenleme istiyor.

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