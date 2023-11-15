Son anda kurtuldular! Çakmak 10 yılı küle çevirdi

Anne Ayşe Gök ise yangının yaşandığı gün 5 yaşındaki oğlunun mutfakta çakmak bulup çakması ile yangının başladığını, bir anda hasta annesine bakarken duman kokusu ile yangını fark ettiklerini söyleyerek, “Söndürmeye çalıştık söndüremedik. Hemen onları ve çocukları aşağıya indirdim. Çocuğum bir de alevin başında oturmuş bekliyordu. Onu öyle görünce elim ayağım boşaldı zaten. Biz aşağı inene kadar tüm evi alevler sardı zaten. Çok şükür çıktık çok korktuk. Yangın çok büyüktü. Bir yandan temizlemeye çalışıyoruz bir an önce toparlamaya çalışıyoruz” diye yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Türk Kızılay Kozan Şube temsilcisi Oğuz Cengiz, Kozan Kaymakamlığı ve gönüllülerin destekleri ile ailenin yaralarını sarmaya çalıştıklarını, hayırseverlerin destekleri ile evin yeniden eskisi gibi olması için çalıştıklarını kaydetti.