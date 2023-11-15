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Yaşam
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Son anda kurtuldular! Çakmak 10 yılı küle çevirdi

2023-11-15 16:02:06
Son anda kurtuldular! Çakmak 10 yılı küle çevirdi

Adana'da çakmakla oynayan küçük çocuk, ailesinin 10 yıllık birikiminin küle dönmesine yol açtı.

#1
Foto - Son anda kurtuldular! Çakmak 10 yılı küle çevirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde kül olan evi çakmakla oynayan çocuğun yaktığı ve evde kanser hastası anne ile engelli anneannenin son anda kurtarıldığı öğrenildi.

#2
Foto - Son anda kurtuldular! Çakmak 10 yılı küle çevirdi

Kozan ilçesinde yangın 11 Kasım günü Mahmutlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki katlı evin ikinci katında çıkmıştı. Yangında Gök ailesi hemen dışarı çıkıp yanmaktan son anda kurtulmuştu. Yangının sebebinin evdeki çocuğun çakmakla oynamasından dolayı çıktığı öğrenildi. Yangın sırasında evde 7 kişinin olduğu, bunlardan anne Saliha Kurt'un pankreas kanseri, anneanne Ayşe Kurt’un ise engelli olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Son anda kurtuldular! Çakmak 10 yılı küle çevirdi

Kozan Kaymakamlığı, Türk Kızılay’ı yangın sonrası aileyi ziyaret ederek yangında tüm eşyaları yanan aileye destek olmak için çalışma yaparken, gönüllü esnaflar evin elektrik tadilatı ve yangında zarar gören eşyaların tamiri için seferber oldu.

#4
Foto - Son anda kurtuldular! Çakmak 10 yılı küle çevirdi

Evleri yanan Mehmet Okan Gök, günlük işçi olarak çalıştığını ve yangın haberini iş yerinde haber alarak eve koştuğunu ifade ederek, “Ben ormanda kesimde yevmiye işçisiyim. Bana telefon geldi evin yanıyor diye bir korkuyla geldim ve geldiğimde ev küle dönmüştü. Çok şükür 82 yaşındaki annem, eşim, çocuklarım sağ salim çıkmıştı. Tek tesellimiz o. Anneannem ağır engelli, anneme 3 ay önce pankreas kanseri tanısı kondu, onun mikrop kapmaması lazım. Şimdilik kardeşlerimin yanına bıraktık onları. 10 yıllık evliyim tüm birikimimiz buydu, hepsi dakikalar içinde kül oldu gitti. Çok şükür cana gelmedi” diye konuştu.

#5
Foto - Son anda kurtuldular! Çakmak 10 yılı küle çevirdi

Anne Ayşe Gök ise yangının yaşandığı gün 5 yaşındaki oğlunun mutfakta çakmak bulup çakması ile yangının başladığını, bir anda hasta annesine bakarken duman kokusu ile yangını fark ettiklerini söyleyerek, “Söndürmeye çalıştık söndüremedik. Hemen onları ve çocukları aşağıya indirdim. Çocuğum bir de alevin başında oturmuş bekliyordu. Onu öyle görünce elim ayağım boşaldı zaten. Biz aşağı inene kadar tüm evi alevler sardı zaten. Çok şükür çıktık çok korktuk. Yangın çok büyüktü. Bir yandan temizlemeye çalışıyoruz bir an önce toparlamaya çalışıyoruz” diye yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Türk Kızılay Kozan Şube temsilcisi Oğuz Cengiz, Kozan Kaymakamlığı ve gönüllülerin destekleri ile ailenin yaralarını sarmaya çalıştıklarını, hayırseverlerin destekleri ile evin yeniden eskisi gibi olması için çalıştıklarını kaydetti.

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