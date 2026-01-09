  • İSTANBUL
Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu
Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu

Türk sondaj gemilerinin yola çıkmak üzere olduğu Somali'de hareketli günler yaşanıyor. Geride bıraktığımız saatlerde kritik nokta savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Foto - Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu

ABD, kuralığın pençesindeki Somali'de bir su arıtma tesisine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ABD savaş uçakları gece saatlerinde Somali'nin güneyindeki Orta Cuba bölgesinde, Eş Şebab kontrolündeki Saakow yerleşimine hava saldırısı düzenledi.

Foto - Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu

Saldırıda bölgede bulunan bir su arıtma tesisi hedef alındı. Yerel kaynaklar, savaş uçaklarından atılan 6 füzenin tesisi, tesise ait araçları ve ekipmanları hedef alarak tahrip ettiğini belirtti. Saldırı sonrasında bölgede ağır hasar oluştu. Bölgedeki su arıtma tesisi daha önce de Kenya savaş uçakları tarafından hedef alınmıştı.

Foto - Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu

Mogadişu yönetiminden yapılan açıklamada ise bölgede "Eş Şebab'a ait bir patlayıcı üretim tesisinin hedef alındığı" ileri sürüldü. Öte yandan ABD'nin Afrika Komutanlığı (AFRICOM), geçtiğimiz günlerde Somali'nin güneyinde hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Foto - Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu

3 Ocak günü akşam saatlerinde düzenlenen saldırının Eş Şebab kontrolündeki Jilib yakınlarını hedef aldığı ifade edildi. ABD'nin son dönemde Somali'deki saldırılarını artırdığı dikkat çekiyor. Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Once deas, eşsebbap, boko haram, el kaide vs emperyslist/siyonist kafirlerce uretilir sonra bunlar baganecedilip katliam isgal hirsizlik eskiyalik yapilir

..........
TÜM YORUMLARA GİT
