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Hayat-Aktüel
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SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

2022-10-02 19:44:46
SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

#1
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK, kent merkezinde sahil dolgu alan üzerinde gösteri sundu.

#2
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

#3
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Bazı seyirciler de gösteriye alkışlarla destek verdi.

#4
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK, yaklaşık 25 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamlayarak gösterisini tamamladı.

#5
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

#6
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

#7
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

#8
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

#9
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

#10
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

#11
Foto - SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

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