2022-02-13 14:40:08 SOLOTÜRK Erzurum semalarında
SOLOTÜRK, Erzurum'da 'Selamlama Uçuşu' yaptı.
SOLOTÜRK, Erzurum'da 'Selamlama Uçuşu' yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" gerçekleştirdi.
Kent merkezi semalarındaki uçuş, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi civarında vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Uçuş yoğun ilgi gördü.
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