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Türkiye
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SOLOTÜRK Erzurum semalarında

2022-02-13 14:40:08
SOLOTÜRK Erzurum semalarında

SOLOTÜRK, Erzurum'da 'Selamlama Uçuşu' yaptı.

#1
Foto - Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" gerçekleştirdi.

#2
Foto - Kent merkezi semalarındaki uçuş, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi civarında vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kent merkezi semalarındaki uçuş, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi civarında vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

#3
Foto - Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

#4
Foto - Uçuş yoğun ilgi gördü.

Uçuş yoğun ilgi gördü.

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