Şoktalar! Kabus yeniden hortladı

Geçtiğimiz ay Washington eyaletinde, tarım yetkilileri tarafından yok edilen yuvada, 200 kraliçe arı da dahil olmak üzere yaklaşık 500 canlı istilacı dev eşekarısı örneği bulundu. 24 Ekim'de yapılan operasyonda, böcek bilimciler, Seattle'ın kuzeyindeki Blaine'de, dev eşek arılarının ABD'deki ilk yuvasını vakum kullanarak ortadan kaldırdı. Bilim adamları, tuzağa yakalanmış üç böceğe radyo izleyicileri bağladılar ve bunlardan biri onları yuvalarına götürdü. Daha sonra yuva, Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'nın (WSDA) Haşere Programı üyeleri tarafından ortadan kaldırıldı. Devlet tarım yetkililerine göre yuvada, ortaya çıkmaya hazır kraliçe eşek arısı gibi görünen 108 hücre ve 76 tane daha yumurta vardı. Uzmanlara göre, daha kaç kraliçe arının hayatta kaldığını kestirmek zor çünkü bazıları yuvayı terk etmeden önce yeterli besin alamıyor. Ancak birçokları yuvanın dışında beklerken ve erkeklerle çiftleşir. Kraliçe arılar daha sonra kış aylarında kış uykusuna yatar ve ilkbaharda yeni koloniler oluşturur. Böcekbilimciler, katil dev eşek arılarının Kuzey Amerika'daki arı popülasyonlarını öldürebileceğinden endişe duyuyor.