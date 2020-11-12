2020-11-12 13:17:04 Şoktalar! Kabus yeniden hortladı
Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs ve geçtiğimiz günlerde Japonya'da görülen kuş gribinin ardından yeni bir kriz patlak verdi.
Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs ve geçtiğimiz günlerde Japonya'da görülen kuş gribinin ardından yeni bir kriz patlak verdi.
Hollywood'dan çıkma bilimkurgu filmlerini aratmayan bu görüntüler tamamen gerçek. Uluslararası haber ajansları AP ve Reuters'ın peş peşe servis ettiği fotoğraflar, görenleri şaşkına çevirdi.
Kabus tam bitti derken yeniden hortladı, hem de daha büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirerek...
Bilim kurgu filmlerini aratmayan bu görüntüler 24 Ekim'de çekildi.
Haşere kontrol uzmanları, istilacı dev eşekarısının ABD’de bulunan ilk yuvasını, büyük bir operasyonla imha etmişti. Ancak yeni bulgular kabusun henüz bitmemiş olabileceğini gösterdi.
Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı’nın Pazar günü yaptığı açıklamada, Blaine şehri yakınlarında bulunan yuvayı kaldırdıklarını ifade etmişti.
Bakanlığın haşere programı, bir ağaç kovuğunda bulunan yuvadaki çok sayıda örneği vakumlu cihazla topladı.
Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Uzmanı Cassie Cichorz, dev eşekarısı yuvasını ortadan kaldırmaya yardım etmeden önce koruyucu kıyafet giydirilirken böyle görüntülenmişti.
Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'ndan Sven Spichiger arkasındaki bir ağaçta bulunan yuvadan alınan böcekleri böyle göstermişti.
İşlem sırasında kaydedilen görüntüler, uzmanların bilimkurgu filmlerini aratmayan bir operasyona imza attığını ve ciddi önlemler aldığını ortaya koydu.
Eyalet Tarım Bakanlığı çalışanları, izleme cihazlarını diş ipi kullanarak arılara yerleştirmek, tuzak kurmak ve kullanmak için haftalar harcadı.
Bu arılar insanları canlarını yakacak şekilde sokabilir ya da zehir tükürebilir. Ancak en büyük tehdidi bal arıları için oluşturuyorlar.
Fotoğraflarda koruyucu kıyafetler giydiği görülen ekip, yuvanın bulunduğu ağacı önce şeffaf bir plastikle kapladı ve elektrikli süpürgeye benzeyen bir cihazla böcekleri büyük, şeffaf bir tüpe topladı. Eyalette ilk kez Aralık’ta tespit edilen 5 santim uzunluğundaki eşekarısının Asya kökenli olduğu belirtiliyor. Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlara göre, eyalete nasıl geldiği henüz bilinmeyen böceklerin iğneleri birden fazla kez soktuğu durumda insanlar için öldürücü olabiliyor.
Geçtiğimiz ay Washington eyaletinde, tarım yetkilileri tarafından yok edilen yuvada, 200 kraliçe arı da dahil olmak üzere yaklaşık 500 canlı istilacı dev eşekarısı örneği bulundu. 24 Ekim'de yapılan operasyonda, böcek bilimciler, Seattle'ın kuzeyindeki Blaine'de, dev eşek arılarının ABD'deki ilk yuvasını vakum kullanarak ortadan kaldırdı. Bilim adamları, tuzağa yakalanmış üç böceğe radyo izleyicileri bağladılar ve bunlardan biri onları yuvalarına götürdü. Daha sonra yuva, Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'nın (WSDA) Haşere Programı üyeleri tarafından ortadan kaldırıldı. Devlet tarım yetkililerine göre yuvada, ortaya çıkmaya hazır kraliçe eşek arısı gibi görünen 108 hücre ve 76 tane daha yumurta vardı. Uzmanlara göre, daha kaç kraliçe arının hayatta kaldığını kestirmek zor çünkü bazıları yuvayı terk etmeden önce yeterli besin alamıyor. Ancak birçokları yuvanın dışında beklerken ve erkeklerle çiftleşir. Kraliçe arılar daha sonra kış aylarında kış uykusuna yatar ve ilkbaharda yeni koloniler oluşturur. Böcekbilimciler, katil dev eşek arılarının Kuzey Amerika'daki arı popülasyonlarını öldürebileceğinden endişe duyuyor.
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