2023-12-10 07:18:11 Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi
Doktorlar bile bu manzara karşısında şaşkına döndü. Günler boyunca ağrı çekti.
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Doktorlar bile bu manzara karşısında şaşkına döndü. Günler boyunca ağrı çekti.
Burnundaki ağrı nedeniyle sonunda doktora gitmeye karar verdi.
Çinli adam 10 gün sonra gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı.
Doktor talihsiz adamın burnunu kontrol ettiğinde bir görünüp bir kaybolan "siyah bir nesne" fark etti.
Sonrasında bakın hastanın burnundan ne çıktı!
ÇİN'DE ŞOKE EDEN OLAY! Günlerce kanayan ve ağrıyan burnu için sonunda doktora gitmeye karar verdi.
Operasyon sonucunda ise gördüklerine inanamadı!
"Böylesi ancak Çin'de olur" dedirtti.
İşte o operasyon ve sonrasında yaşananlar.
İşte burnundan çıkarılan sülük!
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