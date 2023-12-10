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Aktüel
22
Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

2023-12-10 07:18:11
Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Doktorlar bile bu manzara karşısında şaşkına döndü. Günler boyunca ağrı çekti.

#1
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Burnundaki ağrı nedeniyle sonunda doktora gitmeye karar verdi.

#2
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Çinli adam 10 gün sonra gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı.

#3
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Doktor talihsiz adamın burnunu kontrol ettiğinde bir görünüp bir kaybolan "siyah bir nesne" fark etti.

#4
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Sonrasında bakın hastanın burnundan ne çıktı!

#5
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

ÇİN'DE ŞOKE EDEN OLAY! Günlerce kanayan ve ağrıyan burnu için sonunda doktora gitmeye karar verdi.

#6
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Operasyon sonucunda ise gördüklerine inanamadı!

#7
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

"Böylesi ancak Çin'de olur" dedirtti.

#8
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

İşte o operasyon ve sonrasında yaşananlar.

#9
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

İşte burnundan çıkarılan sülük!

#10
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#11
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#12
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#13
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#14
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#15
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#16
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#17
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#18
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#19
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#20
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

#21
Foto - Şoke eden olay! Kanayan burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

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