Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı’dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, O "KÖPEKLERİ" SAVUNUYOR Halkın güvenliğini hiçe sayan ve çocuk ölümlerine karşı suskun kalan bu zihniyetin utanç tablosu: Hamza Umurunda Bile Değil: Van'da köpeklerin hedefi olan 5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybetmesi, sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan Belovacıklı için hiçbir anlam ifade etmedi. Vahşeti Görmezden Gelen Alçaklık: Bugüne kadar sayısız vatandaşın canını yakan, çocukları parçalayan köpeklerin barınaklara alınması gerekliliğine karşı çıkan sorumsuz tavır, bir canın daha gitmesine neden oldu. Toplantıya Engel Olma Çabası: İstanbul'da Neslişah Sultan Kültür Merkezi önünde toplanan bir grup, hayati önem taşıyan kurul toplantısını engellemeye çalışırken, Belovacıklı da sosyal medya üzerinden bu eyleme destek vererek ateşe körükle gitti. Sapkın "Kötülük" Anlayışı: Sokakların çocuklar için güvenli hale getirilmesi çabasını "kötülük" olarak tanımlayan Belovacıklı, parçalanan çocuk bedenlerini görmeyecek kadar körelmiş bir vicdan sergiledi. İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun başıboş sokak köpeklerine ilişkin aldığı toplantı kararını eleştiren Serap Belovacıklı, "Bu nasıl bir kötülük" dedi.