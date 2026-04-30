Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı’dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil
Köpeksevici Spiker Serap Belovacıklı, sokak terörünün sözcülüğüne soyundu. Van’da 5 yaşındaki Hamza’nın başıboş köpekler tarafından vahşice katledildiği gün, Belovacıklı’dan insanlık dışı bir çıkış geldi. İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun başıboş köpek tehlikesine karşı çözüm aradığı toplantıyı hedef alan Belovacıklı, parçalanan yavruları görmezden gelip "Bu nasıl bir kötülük" diyerek asıl kötülüğün hangi zihniyette olduğunu bir kez daha kanıtladı.