Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı’dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil
Haber Merkezi

Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı'dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil

Köpeksevici Spiker Serap Belovacıklı, sokak terörünün sözcülüğüne soyundu. Van’da 5 yaşındaki Hamza’nın başıboş köpekler tarafından vahşice katledildiği gün, Belovacıklı’dan insanlık dışı bir çıkış geldi. İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun başıboş köpek tehlikesine karşı çözüm aradığı toplantıyı hedef alan Belovacıklı, parçalanan yavruları görmezden gelip "Bu nasıl bir kötülük" diyerek asıl kötülüğün hangi zihniyette olduğunu bir kez daha kanıtladı.

1
#1
Foto - Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı’dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil

Türkiye, Van’ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki masum Hamza’nın yasını tutarken, "köpekperest" zihniyetin temsilcileri yine şaşırtmadı. Daha bugün bir sabinin toprağa verildiği gerçeğine gözlerini kapatan spiker Serap Belovacıklı, sokaklardaki vahşeti bitirmeye yönelik atılan adımları "kötülük" olarak nitelendirdi. İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun kampüslerdeki başıboş köpeklerin toplanması ve güvenliğin sağlanması gündemiyle düzenlediği toplantıya tepki gösteren Belovacıklı, sokaklardaki köpek terörünü savunmak uğruna çocuk ölümlerine olan duyarsızlığını tescilledi.

#2
Foto - Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı’dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, O "KÖPEKLERİ" SAVUNUYOR Halkın güvenliğini hiçe sayan ve çocuk ölümlerine karşı suskun kalan bu zihniyetin utanç tablosu: Hamza Umurunda Bile Değil: Van'da köpeklerin hedefi olan 5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybetmesi, sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan Belovacıklı için hiçbir anlam ifade etmedi. Vahşeti Görmezden Gelen Alçaklık: Bugüne kadar sayısız vatandaşın canını yakan, çocukları parçalayan köpeklerin barınaklara alınması gerekliliğine karşı çıkan sorumsuz tavır, bir canın daha gitmesine neden oldu. Toplantıya Engel Olma Çabası: İstanbul'da Neslişah Sultan Kültür Merkezi önünde toplanan bir grup, hayati önem taşıyan kurul toplantısını engellemeye çalışırken, Belovacıklı da sosyal medya üzerinden bu eyleme destek vererek ateşe körükle gitti. Sapkın "Kötülük" Anlayışı: Sokakların çocuklar için güvenli hale getirilmesi çabasını "kötülük" olarak tanımlayan Belovacıklı, parçalanan çocuk bedenlerini görmeyecek kadar körelmiş bir vicdan sergiledi. İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun başıboş sokak köpeklerine ilişkin aldığı toplantı kararını eleştiren Serap Belovacıklı, "Bu nasıl bir kötülük" dedi.

#3
Foto - Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı’dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ DÜN BİR CAN DAHA ALDI Bugüne kadar vatandaşlar için tehlike oluşturan köpeklerin toplanması ve barınaklara alınması gerekiyordu. Ancak buna karşı çıkan bazı vatandaşlar ve belediyelerin sorumsuz tavırları yüzünden Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza, köpeklerin hedefi oldu. 5 yaşındaki Hamza'nın öldürülmesi spiker Serap Belovacıklı'nın pek umurunda değil...

#4
Foto - Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı’dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil

TEPKİ GÖSTERDİ İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu, kampüs köpeklerini toplama ve ötanazi kararını görüşeceği bir toplantı düzenlemeye karar verdi. Neslişah Sultan Kültür Merkezi önünde toplanan bazı vatandaşlar ise toplantıya engel olmak için eylem yaptı. Bu karara tepki gösteren isimlerden birisi de Serap Belovacıklı oldu.

#5
Foto - Sokak terörünün sözcülüğüne soyundu! Köpeksevici Belovacıklı’dan vahşeti görmezden gelen alçaklık! Çocuk ölümleri umrunda değil

"KÖTÜLÜK BU" X hesabı üzerinden paylaşan yapan Belovacıklı, İstanbul Valisi Davut Gül'ü de paylaşımına ekledi ve tepki gösterdi. Belovacıklı paylaşımında, "Bu nasıl bir kötülük? Ne istiyorsunuz siz bu hayvanlardan ne!!! Herkesi sinir hastası yaptınız! Davut Gül, Allah korkun da mı yok senin? Etrafında bir tane vicdanlı insan “ne yapıyorsun?” demiyor mu? Yaşattığınız her şeyi yaşayın! Her şeyi!!!" dedi. HAMZA'YI PAYLAŞMADI, KÖPEKLERİ SAVUNMASINA TEPKİ YAĞDI Belovacıklı, Van'da saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza'ya dair bir paylaşım yapmadı. Aksine başıboş köpekleri savunan Belovacıklı'nın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Bu kadın avrupada sokakta başıboş köpek görüyormu. Gitsin oralarda da cazgırlık yapsın.

O köpek seni bir ısırsa o zaman savunurdun.Vicdansız.
