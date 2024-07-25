Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

Polis de henüz bu anlamda bir ize rastlamadı. Taner Yıldırım, annesinin kendisine sıkça "Beni Erzurum'a götürün. Orada hayvanlarım ve tarlalarım var. Onları görmem lazım" demesinden yola çıkarak ve "bir umut" diye Erzurum'a geldi.