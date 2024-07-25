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Yaşam
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Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

2024-07-25 10:58:31
Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

Taner yıldırım, bir ay önce evden çıkan ve kayıplara karışan annesini her yerde arıyor.

#1
Foto - Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

Emine Yıldırım, yaklaşık 1 ay önce evden çıkarak kayıplara karıştı. Oğlu Taner Yıldırım, bir umut diye kaybolduğu İzmit'ten bin 130 kilometre uzakta annesini arıyor.

#2
Foto - Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

Taner Yıldırım, Alzheimer hastası olan annesi Emine Yıldırım'ı yaklaşık 1 aydır kaybolduğu Kocaeli İzmit ilçesi ve çevre yerleşim yerlerinden sokak sokak aradı. Ancak annesinden en ufak bir iz bulamadı.

#3
Foto - Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

Polis de henüz bu anlamda bir ize rastlamadı. Taner Yıldırım, annesinin kendisine sıkça "Beni Erzurum'a götürün. Orada hayvanlarım ve tarlalarım var. Onları görmem lazım" demesinden yola çıkarak ve "bir umut" diye Erzurum'a geldi.

#4
Foto - Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

Önce annesinin yaklaşık 50 yıl önce göçerek İzmit'e geldiği Erzurum Hınıs ilçesine gitti.

#5
Foto - Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

Buradan da bir şey sonuç alamayınca, bu kez Erzurum kent merkezine gelen ve elindeki afişlerle annesini arayan Taner Yıldırım, "Buralara kadar geleceğini sanmıyorum. Ama çaresiz ve söylediği bir sözden yola çıkarak buralara kadar geldim.

#6
Foto - Sokak sokak geziyor! Her yerde annesini arıyor

Onu çok seviyorum. Erzurum'u karış karış geziyorum ve kayıp afişini uygun yerlere asıyorum, insanlara soruyorum. Onu bir önce bulmak ya da haber almak istiyorum. Güvenlik güçlerimizde her yerde arıyor. Haberi ya da bilgisi olanlardan Allah rızası için yardım istiyoruz" dedi.

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