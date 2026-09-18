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Teknoloji-Bilişim
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TULPAR'dan müthiş haber

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TULPAR'dan müthiş haber

Türkiye’nin önde gelen kara sistemleri ihracatçısı Otokar ile havacılık, savunma ve güvenlik sektörlerinde dünyanın önde gelen oyuncularından biri olan Leonardo'nun üretimi orta sınıf tank TULPAR, atış testini geçti.

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Foto - TULPAR'dan müthiş haber

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, ortaya çıkan konfigürasyon, ana muharebe tankı seviyesinde ateş gücünü TULPAR’ın hareket kabiliyeti, koruması ve modüler mimarisiyle bir araya getiriyor. Başarıyla tamamlanan testler, Leonardo’nun son teknoloji kule çözümünün Otokar’ın yeni nesil paletli platformuyla sorunsuz entegrasyonunu ortaya koydu. Bu çalışmalar, yalnızca konfigürasyonun performansını, birlikte çalışabilirliğini ve operasyonel hazırlığını değil, aynı zamanda TULPAR’ın gelecekteki görev gereksinimleri açısından gelişim potansiyelini ve modülerliğini de doğruladı.

#2
Foto - TULPAR'dan müthiş haber

Başarıyla tamamlanan testler, Leonardo’nun son teknoloji kule çözümünün Otokar’ın yeni nesil paletli platformuyla sorunsuz entegrasyonunu ortaya koydu. Bu çalışmalar, yalnızca konfigürasyonun performansını, birlikte çalışabilirliğini ve operasyonel hazırlığını değil, aynı zamanda TULPAR’ın gelecekteki görev gereksinimleri açısından gelişim potansiyelini ve modülerliğini de doğruladı.

#3
Foto - TULPAR'dan müthiş haber

Atış testlerinden önce Otokar ve Leonardo’nun mühendislik ekipleri platform ile kule arasındaki mekanik, elektriksel, elektronik ve yazılım arayüzlerini kapsayan kapsamlı bir entegrasyon programı yürüttü. Kapsamlı işlevsel kontroller, güvenlik denetimleri ve sistem doğrulama faaliyetleri, entegre sistemin performansını, güvenilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini teyit etti. Entegrasyon aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından platform, hem statik hem de dinamik koşullarda bir dizi atış testine tabi tutuldu. Program kapsamında entegre sistemin performansı, bir dizi temsili operasyonel senaryolar üzerinden değerlendirildi. Testler boyunca kule ve platform kusursuz bir entegrasyon sergilerken silah sistemi, atış kontrol sistemi, stabilizasyon performansı ve genel sistem işlevselliği planlanan tüm test hedeflerini başarıyla karşıladı.

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Foto - TULPAR'dan müthiş haber

Otokar Askeri Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, bu programın başarıyla tamamlanmasının, TULPAR’ın büyük kalibreli kule sistemlerini entegre etme kabiliyetini ortaya koyduğunu, böylece modern silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu hareket, beka ve ateş gücü gereksinimlerinin karşılanabildiğini ifade etti. Vehbi, şunları kaydetti: "Bu, aynı zamanda Otokar’ın mühendislik mükemmelliğini ve farklı kullanıcılarımızın operasyonel gereksinimlerini karşılamak üzere göreve özel silah sistemlerinin hızlı entegrasyonunu mümkün kılan modüler mimari geliştirme konusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor. Bu başarı, Otokar ve Leonardo arasındaki güçlü işbirliğini pekiştiriyor ve her iki şirketin uluslararası kullanıcılar için entegre, yüksek performanslı kara muharebe çözümleri sunma kabiliyetini ortaya koyuyor."

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Foto - TULPAR'dan müthiş haber

Leonardo Savunma Sistemleri İş Alanı Genel Müdür Yardımcısı Luca Perazzo da şu değerlendirmelerde bulundu: "Sonuçtan memnunuz ve sistemlerimizin teknolojik mükemmelliğini sergilemekten gurur duyuyoruz. HITFACT MkII kulemizin TULPAR’a entegrasyonu, kulenin modülerliğini bir kez daha ortaya koyuyor. HITFACT kulesi, şu anda dünyada 120 mm yivsiz top ile donatılmış ve bir ana muharebe tankı sistemiyle aynı ateş gücünü sunarken hafif veya orta sınıf bir platforma entegre edilebilen ve hassas güdümlü atışlar için yeni güdümlü Vulcano 120 mühimmatını kullanabilen tek sistemdir. Bu kule, Leonardo’nun bugün sunabildiği silah sistemlerinden yalnızca biridir. Bunların yanında, Leonardo’nun 30 mm X-GUN teknolojisiyle donatılabilen HITFIST orta kalibreli kule ailesi de bulunmaktadır."

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