TULPAR'dan müthiş haber

Leonardo Savunma Sistemleri İş Alanı Genel Müdür Yardımcısı Luca Perazzo da şu değerlendirmelerde bulundu: "Sonuçtan memnunuz ve sistemlerimizin teknolojik mükemmelliğini sergilemekten gurur duyuyoruz. HITFACT MkII kulemizin TULPAR’a entegrasyonu, kulenin modülerliğini bir kez daha ortaya koyuyor. HITFACT kulesi, şu anda dünyada 120 mm yivsiz top ile donatılmış ve bir ana muharebe tankı sistemiyle aynı ateş gücünü sunarken hafif veya orta sınıf bir platforma entegre edilebilen ve hassas güdümlü atışlar için yeni güdümlü Vulcano 120 mühimmatını kullanabilen tek sistemdir. Bu kule, Leonardo’nun bugün sunabildiği silah sistemlerinden yalnızca biridir. Bunların yanında, Leonardo’nun 30 mm X-GUN teknolojisiyle donatılabilen HITFIST orta kalibreli kule ailesi de bulunmaktadır."