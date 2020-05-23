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Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler ne zaman açık? Arefe günü ve bayramlarda bakkallar ve marketler açık mı?

2020-05-23 00:31:03
Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler ne zaman açık? Arefe günü ve bayramlarda bakkallar ve marketler açık mı?

Bayram için geri sayım sürerken 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısında bayramda uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma yasağı kararı çıktı. Çıkan kararın ardından dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması nedeniyle marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar marketlerin bugün saat kaça kadar açık olacağını araştırmaya devam ediyor. Peki Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Arefe günü marketler açık olacak mı?

#1
Foto - Marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

#2
Foto - 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında Türkiye'nin 81 ilinde dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı duyurulmuştu.

18 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında Türkiye'nin 81 ilinde dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı duyurulmuştu.

#3
Foto - Yasağın duyurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Yasağın duyurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

#4
Foto - Arefe ve bayramda açık olacak olan yerlerin listesi açıklandı. Peki Marketler bugün saat kaçta açılıp kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri...

Arefe ve bayramda açık olacak olan yerlerin listesi açıklandı. Peki Marketler bugün saat kaçta açılıp kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri...

#5
Foto - İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi.

#6
Foto - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

#7
Foto - Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede,

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

#8
Foto - Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

#9
Foto - MARKETLER VE BAKKALLAR BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

MARKETLER VE BAKKALLAR BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

#10
Foto -

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek."

#11
Foto -

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir."

#12
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"Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

#13
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"24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır."

#14
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"23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."

#15
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