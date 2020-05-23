2020-05-23 00:31:03 Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler ne zaman açık? Arefe günü ve bayramlarda bakkallar ve marketler açık mı?
Bayram için geri sayım sürerken 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısında bayramda uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma yasağı kararı çıktı. Çıkan kararın ardından dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması nedeniyle marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar marketlerin bugün saat kaça kadar açık olacağını araştırmaya devam ediyor. Peki Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Arefe günü marketler açık olacak mı?