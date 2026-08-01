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Rusya'daki 3 petrol rafinerisi vuruldu

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AA Giriş Tarihi:

Rusya'daki 3 petrol rafinerisi vuruldu

Açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'daki 3 petrol rafinerisi ile bir konteyner gemisine saldırdıklarını söyledi.

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Foto - Rusya'daki 3 petrol rafinerisi vuruldu

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusuna destek sağlayan tesisler ile gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüklerini bildirdi.

#2
Foto - Rusya'daki 3 petrol rafinerisi vuruldu

Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırılar yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırım altında olan ve 100 bin tondan fazla kapasiteye sahip Rus konteyner gemisi 'Yaninaya' da vuruldu. Savunma kuvvetlerimizin isabetliliği sayesinde gemi battı." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Rusya'daki 3 petrol rafinerisi vuruldu

Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 petrol rafinerisinin de Ukrayna Güvenlik Servisince hedef alındığını belirterek, "Tesislere kadar olan mesafe (Ukrayna sınırından) yaklaşık 1600 kilometredir." bilgisini verdi.

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Foto - Rusya'daki 3 petrol rafinerisi vuruldu

Ayrıca Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bazı görüntüleri de paylaştı.

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