  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesinin petrol konusunda başka bir alternatifi kalmadı! Türkiye'nin kapısını çalması an meselesi

Şok Market’ten “şaka mı” dedirten indirimler! Hemen indirimli ürünlere göz atın: İşte indirim dolu fiyatlar

Türkleri vize başvurularında en çok reddeden ülke belli oldu!

F-35 üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye için görülmemiş açıklama: Orada 700 uçak var

Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

"Türkiye görünmez denizaltı yaptı! Bir sonraki adımı aramaya başladık"

Türkiye de çalışmalara başlamıştı! 6. nesil uçağın görüntüleri sızdırıldı, gören neye uğradığını şaşıracak

'O Türk uçağını listeye aldık' diyerek ilan ettiler! Avrupa ülkesi Türk uçağına kafayı taktı: F-5'ler devre dışı kalacak

Milli mesele olmaya başladı: 'Gelecekte Yapay Zekâ Merkezlerini Ordular Koruyacak'

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor
Ekonomi
5
Şok Market’ten "şaka mı" dedirten indirimler! Hemen indirimli ürünlere göz atın: İşte indirim dolu fiyatlar

2024-05-23 23:02:39
Şok Market’ten “şaka mı” dedirten indirimler! Hemen indirimli ürünlere göz atın: İşte indirim dolu fiyatlar

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Mayıs 2024 - 1 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

1
#1
Foto - Şok Market’ten "şaka mı" dedirten indirimler! Hemen indirimli ürünlere göz atın: İşte indirim dolu fiyatlar

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. “Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ” İçeriğin Devamı Aşağıda Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL, Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL, Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL, Kadın Terlik 89,95 TL Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL

#2
Foto - Şok Market’ten "şaka mı" dedirten indirimler! Hemen indirimli ürünlere göz atın: İşte indirim dolu fiyatlar

Kadın Pijama Takımı 229 TL, Kız Çocuk Pijama Takımı 189 TL, 3'lü Erkek / Kadın Sneaker Çorabı 34,95 TL, Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL, Minimizer Sütyen 159 TL, 2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL, 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 69,95 TL,

#3
Foto - Şok Market’ten "şaka mı" dedirten indirimler! Hemen indirimli ürünlere göz atın: İşte indirim dolu fiyatlar

Gokidy Küçük Uzay Yolu 299 TL, Top Atar 249 TL, Robot 249 TL, Küpstem Eğitici Küpler 249 TL, Uzay Serisi Gezegen Keşif Serisi 349 TL, Bebek Manav Seti 249 TL, Bebek Kasiyer Seti 249 TL, Metal İş Makineleri 79,95 TL, Manken Bebek Oyun Seti 149 TL , Kidzy Kuaför Seti 59,95 TL,

#4
Foto - Şok Market’ten "şaka mı" dedirten indirimler! Hemen indirimli ürünlere göz atın: İşte indirim dolu fiyatlar

6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL, 6'lı Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 99,95 TL, 3'lü Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3V 79,95 TL 25 TL üstü alışverişlerde; 272 gram Ülker Dido Trio XXL 69 TL, 250 gram Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 89 TL, 900 gram Tat Ketçap 52 TL, 4x52 adet Uni Baby Aktif Islak Havlu 59 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir Dost

Başka haber yapacak bir şey bulanadınız mı ki Boykot konusunda hassas olmayan bu zincir marketin reklamını yapıyorsunuz? İtibar ve güven kaybediyorsunuz.!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Altaylı’dan 'eline sağlık' tiviti gelir mi?
Medya

Altaylı’dan 'eline sağlık' tiviti gelir mi?

Onur Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi. Filistin'e destek yürüyüşünden döne..
BM'den geç gelen Srebrenitsa kararı! Tüm dünyaya duyuruldu
Gündem

BM'den geç gelen Srebrenitsa kararı! Tüm dünyaya duyuruldu

Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi konusunda karar verdi.
Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan olay Türkiye itirafı
Dünya

Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan olay Türkiye itirafı

Yunanistan, Ege'deki dengelerin kendi aleyhlerinde değiştiğini üst perdeden dile getirmeye başladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias,..
Yaptığın açıklamaları mı yüzüne vuralım? Yüreğin varsa çık söyle Davutoğlu
Gündem

Yaptığın açıklamaları mı yüzüne vuralım? Yüreğin varsa çık söyle Davutoğlu

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, AK Parti’den ayrıldıktan sonra CHP kuyruğuna takıla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğ..
CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası! Deniz ile İsmail birbirine girdi
Gündem

CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası! Deniz ile İsmail birbirine girdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaş 45 gazeteciyle yaptığı Roma çıkarması CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de tartışıldı. Geziy..
Başıboş sokak köpekleri park halindeki aracı parçaladı
Yaşam

Başıboş sokak köpekleri park halindeki aracı parçaladı

Vatandaş başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm beklerken Isparta'da 3 köpek bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23