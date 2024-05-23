2024-05-23 23:02:39 Şok Market’ten “şaka mı” dedirten indirimler! Hemen indirimli ürünlere göz atın: İşte indirim dolu fiyatlar
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Mayıs 2024 - 1 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?