Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

• Greenway Bitki Besini Çeşitleri 500 ml 49,95 TL • Sahra Saksı 0,7 Litre 6,99 TL • Sahra Saksı 1,1 Litre 9,99 TL • Sahra Saksı 1,6 Litre 11,95 TL • Sahra Saksı 2,8 Litre 19,95 TL • Sahra Saksı 5,8 Litre 39,95 TL • Sahra Saksı 9,8 Litre 49,95 TL • Akasya Saksı 3 Litre 49,95 TL • Papatya Balkon Saksı 6 Litre 39,95 TL • Papatya Balkon Saksı 11 Litre 69,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 0,6 Litre 14,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 1,15 Litre 17,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 2 Litre 21,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 3,25 Litre 32,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 6 Litre 39,95 TL • Rattan Saksı 0,75 Litre 11,95 TL • Rattan Saksı 1,6 Litre 24,95 TL • Rattan Saksı 3 Litre 36,95 TL • Rattan Saksı 6 Litre 49,95 TL • Sahra Askılı Balkon Saksısı 4,8 Litre 49,95 TL • Sahra Askılı Balkon Saksısı 8 Litre 69,95 TL • Lale Saksı 1 Litre 11,95 TL • Lale Saksı 1,5 Litre 16,95 TL • Lale Saksı 2,5 Litre 21,95 TL • Lale Saksı 4,5 Litre 29,95 TL • Lale Saksı 7 Litre 34,95 TL • Kristal Orkide Saksı 0,75 Litre 19,95 TL • Kristal Orkide Saksı 3 Litre 34,95 TL • Elvan Kare Kaktüs Saksı 9,95 TL • Çiçek Toprağı 10 Litre 29,90 TL • Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 TL • Greenway Çiçek Tohumu Çeşitleri 14,90 TL • Çiftçi Römorklu Sök-Tak Çeşitleri 199 TL • Tohum Çeşitleri 59,90 TL • Kuğu ve Fil Çiçek Sulama Kabı 49,95 TL • Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL