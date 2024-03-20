  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap dünyasına ilaç ham maddesi Türkiye’den!

Murat Kurum’dan Yeniden Refah seçmenine olay “Ayasofya” mesajı! Herkes bunu konuşuyor

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

SİHA'ları kör olan Amerikalılar Bayraktar TB2 SİHA'nın şokunu yaşıyor: Durumu tersine çevirdi

Bu tüyolar cep telefonların şarj ömrünü uzatıyor!

İYİ Parti’den heyecanlandıran “MHP” açıklaması! “Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı” diyerek duyurdular

Turgut Altınok, “Cumhurbaşkanımızla konuştum” deyip müjdeyi verdi! Emeklileri havalara uçuracak haber

Türkiye’ye giriş yaptı! Performans ve güç için tasarlandı! Onun adı Tesla katili!

AK Partili isim canlı yayında emeklilerin merakla beklediği müjdeli haberi verdi: Kamuoyu ile paylaşılacak

Yer İstanbul! Hiçbir iş yapmadan 200 bin TL maaş alıyorlar! Duyan kulaklarına inanamıyor
Gündem
7
Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

2024-03-20 14:50:21
Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 20 Mart 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. 6 gün boyunca birden fazla üründe indirim bugün Şok'ta başlıyor. Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok Market, bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

• Sky Antrasit Katlanır Masa 499 TL • Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL • Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL • Elit Rattan Desen Koltuk 749 TL • Eylül Koltuk 699 TL • Sky Katlanır Koltuk 469 TL • Maya Rattan Desen Koltuk 499 TL • Plastik Kollu Sanldalye 249 TL • Büyük Tabure 99,95 TL • Kral Rattan Desen Tabure 149 TL • Bienwood Bie Ahşap Saksılık Seti 249 TL • 4+1 Merdiven 599 TL

#2
Foto - Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

• Greenway Bitki Besini Çeşitleri 500 ml 49,95 TL • Sahra Saksı 0,7 Litre 6,99 TL • Sahra Saksı 1,1 Litre 9,99 TL • Sahra Saksı 1,6 Litre 11,95 TL • Sahra Saksı 2,8 Litre 19,95 TL • Sahra Saksı 5,8 Litre 39,95 TL • Sahra Saksı 9,8 Litre 49,95 TL • Akasya Saksı 3 Litre 49,95 TL • Papatya Balkon Saksı 6 Litre 39,95 TL • Papatya Balkon Saksı 11 Litre 69,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 0,6 Litre 14,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 1,15 Litre 17,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 2 Litre 21,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 3,25 Litre 32,95 TL • Kristal Antrasit Saksı Takım 6 Litre 39,95 TL • Rattan Saksı 0,75 Litre 11,95 TL • Rattan Saksı 1,6 Litre 24,95 TL • Rattan Saksı 3 Litre 36,95 TL • Rattan Saksı 6 Litre 49,95 TL • Sahra Askılı Balkon Saksısı 4,8 Litre 49,95 TL • Sahra Askılı Balkon Saksısı 8 Litre 69,95 TL • Lale Saksı 1 Litre 11,95 TL • Lale Saksı 1,5 Litre 16,95 TL • Lale Saksı 2,5 Litre 21,95 TL • Lale Saksı 4,5 Litre 29,95 TL • Lale Saksı 7 Litre 34,95 TL • Kristal Orkide Saksı 0,75 Litre 19,95 TL • Kristal Orkide Saksı 3 Litre 34,95 TL • Elvan Kare Kaktüs Saksı 9,95 TL • Çiçek Toprağı 10 Litre 29,90 TL • Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 TL • Greenway Çiçek Tohumu Çeşitleri 14,90 TL • Çiftçi Römorklu Sök-Tak Çeşitleri 199 TL • Tohum Çeşitleri 59,90 TL • Kuğu ve Fil Çiçek Sulama Kabı 49,95 TL • Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL

#3
Foto - Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

• Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 22.999 TL • Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL • Hoover 10/7 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 17.999 TL • Hoover 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12.699 TL • Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.199 TL • Philips Dijital Pompalı Su Arıtma Cihazı 7.299 TL • Aqua Konfor 65 L Termosifon 6.899 TL • Baymak Dolce Vita Aqua Konfor 65 L Termosifon 5.999 TL • Lambert Lpy Compact Yoğuşmalı Kombi 18.299 TL

#4
Foto - Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

• Ahşap Hamak 999 TL • Mabela Ahşap Bebek Beşiği 3.999 TL • Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı 589 TL • Ahşap Çatılı Saray Beşik 2.499 TL • Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı 969 TL • Bebekonfor Rubio Ahşap Bebek Beşiği 2.999 TL • Ahşap Mdf Çatılı Raf 999 TL • Ahşap Mdf Bebek Aktivite Oyuncağı 359 TL • Ahşap Mdf Askılık 289 TL • Ahşap Mdf Oyuncak Sepeti 399 TL

#5
Foto - Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

#6
Foto - Şok Market 6 gün boyunca bu fiyattan satacak! Bugün giden bitmeden kapar: İşte indirim dolu fiyatlar

Başkan Erdoğan'dan Isparta Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu! Emekliye, memura maaş ödememe tehlikesi...
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Isparta Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu! Emekliye, memura maaş ödememe tehlikesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'nın 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. G..
İsmail Nacar’dan uyarı: Bu tuzağa düşme Fatih!
Gündem

İsmail Nacar’dan uyarı: Bu tuzağa düşme Fatih!

Aralarında gazeteciler ile işadamlarının da olduğu ve ABD’nin karargahı gibi hareket eden karanlık lobilerin aldığı nefesten bile haberi ola..
Milyonlarca lira yatırım yapıldı! Herkes heyecanlı: Diyarbakır'da petrol sürprizi
Ekonomi

Milyonlarca lira yatırım yapıldı! Herkes heyecanlı: Diyarbakır'da petrol sürprizi

Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken bu kez Türkiye Petrolleri, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde petrol kuyusu açm..
Yunan tarafı olay gelişmeyi duyurdu: Mısır orayı Türkiye'ye satacak

Yunan tarafı olay gelişmeyi duyurdu: Mısır orayı Türkiye'ye satacak
Karar yerli üreticiyi korumak amacıyla alındı! Kağıt ithalatında yeni uygulama
Ekonomi

Karar yerli üreticiyi korumak amacıyla alındı! Kağıt ithalatında yeni uygulama

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, bazı kağıt çeşitlerinin ithalatında 200 gün geçici korunma önlemi uygulanmasını kararlaş..
Dev bankadan 'altın' tavsiyesi!
Ekonomi

Dev bankadan 'altın' tavsiyesi!

Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale altının portföy yöneticileri için temel varlık olmaya devam ettiğini, üst üste üçüncü ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23