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Ekonomi
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Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

2023-09-30 09:53:48
Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

ŞOK İndirimli Ürünler Fiyat Listesi ŞOK'ta 3 Ekim'e kadar satılacak olan ürünler ve fiyatları şöyle:

#1
Foto - Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

• Esse Kapaklı Emaye Tencere 599 TL • Esse Emaye Ayaklı Kek Fanusu 599 TL • Esse Emaye Çaydanlık 599 TL • Esse Emaye Saklama Kabı 16 cm 129 TL • Esse Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 1.299 TL • Esse Siena Porselen Kayık Tabak 17 cm 59,95 TL • Esse Siena Porselen Joker Kase 22,95 TL • Esse Siena Porselen Kayık Tabak 21 cm 89,95 TL • Lav Kapaklı Şişe 1200 cc 59,95 TL • Lav Baharatlık 290 cc 29,95 TL • Lav Uzun Meşrubat Bardağı 490 cc 22,95 TL • Lav Raf Tipi Meşrubat Bardağı 3'lü 70,95 TL • Autum Tuzluk 12,95 TL • PVC Masa Ötüsü 100x140 cm 69,95 TL • PVC Masa Ötüsü 140x140 cm 79,95 TL • Hasır Sepet 2'li 129 TL • Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 579 TL

#2
Foto - Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

• Koza Halı Dijital Baskılı Halı 120x170 cm 369 TL • Koza Halı Dijital Baskılı Halı 80x150 cm 199 TL • Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 399 TL • Çift Kişilik Yatak Örtüsü 199 TL • Keçe Raf Düzenleyici Kutu 79,95 TL • Deri Kulplu 3 Bölmeli Keçe Düzenleyici 99,95 TL • Keçe Kapaklı Kutu 99,95 TL • Keçe Çok Amaçlı Büzgülü Sepet 99,95 TL • Mega Boy Keçe Sepet 79,95 TL • Jakarlı El Havlusu 29,95 TL • Jakarlı Yüz Havlusu 69,95 TL • Kapı Önü Paspası 39,95 TL

#3
Foto - Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

İşte şok indirim listesi...

#4
Foto - Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

İşte şok indirim listesi...

#5
Foto - Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

İşte şok indirim listesi...

#6
Foto - Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

İşte şok indirim listesi...

#7
Foto - Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

İşte şok indirim listesi...

#8
Foto - Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

İşte şok indirim listesi...

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