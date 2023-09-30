Şok market 3 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı! Resmen yok yok...

• Esse Kapaklı Emaye Tencere 599 TL • Esse Emaye Ayaklı Kek Fanusu 599 TL • Esse Emaye Çaydanlık 599 TL • Esse Emaye Saklama Kabı 16 cm 129 TL • Esse Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 1.299 TL • Esse Siena Porselen Kayık Tabak 17 cm 59,95 TL • Esse Siena Porselen Joker Kase 22,95 TL • Esse Siena Porselen Kayık Tabak 21 cm 89,95 TL • Lav Kapaklı Şişe 1200 cc 59,95 TL • Lav Baharatlık 290 cc 29,95 TL • Lav Uzun Meşrubat Bardağı 490 cc 22,95 TL • Lav Raf Tipi Meşrubat Bardağı 3'lü 70,95 TL • Autum Tuzluk 12,95 TL • PVC Masa Ötüsü 100x140 cm 69,95 TL • PVC Masa Ötüsü 140x140 cm 79,95 TL • Hasır Sepet 2'li 129 TL • Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 579 TL