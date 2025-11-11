Şok gelişme! Petrol tesisi vuruldu

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Savaş ve çatışma ortamı yayılarak devam ederken bu kez ünlü petrol tesisinin vurulduğu haberi gündeme oturdu.

Haberrus'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Saratov bölgesinde, Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu sivil altyapı tesislerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucunda sivil altyapıya ait tesislerde hasar oluştuğunu doğruladı. Busargin, tüm acil durum ekiplerinin olay yerinde çalıştığını belirtti. Ancak, hangi tesislerin hasar gördüğüne dair spesifik bir bilgi paylaşmazken, saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığını da açıklamadı.

Rus telegram kanalları, Ukrayna'nın hedefinin Saratov petrol rafinerisi olduğunu bildiriyor.

Saldırı öncesinde, gece 01:39'da (MSK), Saratov havaalanında İHA tehdidi nedeniyle geçici uçuş kısıtlamaları getirilmişti. Bu, olası bir saldırıya karşı alınan bir önlem olarak yorumlandı.

Bu olay, Rusya'nın iç bölgelerindeki çeşitli eyaletlere yönelik İHA saldırılarının devam ettiğini gösterdi. Sadece 10-11 Kasım'da öğleden sonraki sekiz saatlik bir dilimde, Rusya'nın farklı bölgelerinde yedi İHA'nın düşürüldüğü açıklanmıştı. Yetkililer, bir önceki gece toplam 71 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

