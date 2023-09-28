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Şok eden adeta yağ canavarı! Herkes hemen alsın: İştahı kesiyor, kabızlığa iyi geliyor! Cayır cayır yağı yakıyor

2023-09-28 18:04:43
Şok eden adeta yağ canavarı! Herkes hemen alsın: İştahı kesiyor, kabızlığa iyi geliyor! Cayır cayır yağı yakıyor

Sağlıklı beslenme ve spor yapmanın yanı sıra bazı bitkisel çayların tüketimi de metabolizmayı hızlandırmaya destek oluyor. Az bilinen bu çaylar hem hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de cayır cayır yağ yakıyor. İşte metabolizma canavarı çaylar... Hem zayıflamak isteyenlerin hem de sağlıklı beslenmeye dikkat edenlerin çok seveceği bu çaylar iştahı keserek kilo verimine yardımcı oluyor. Birçok faydası bulunan bu çaylar kabızlığı da önlüyor. İşte yağ yakan çay tarifleri...

#1
Foto - Şok eden adeta yağ canavarı! Herkes hemen alsın: İştahı kesiyor, kabızlığa iyi geliyor! Cayır cayır yağı yakıyor

YERBA MATE ÇAYI Vücudun kalori yakmasına yardımcı olan yerba mate çayı insülin duyarlılığını artırır ve zayıflatır.

#2
Foto - Şok eden adeta yağ canavarı! Herkes hemen alsın: İştahı kesiyor, kabızlığa iyi geliyor! Cayır cayır yağı yakıyor

SİNİRLİ OT ÇAYI İştahı kesen sinirli ot çayı laksatif etkisiyle kabızlığın önüne geçiyor. Toksinleri artıran ve sindirim sistemini rahatlatan bu çay, yağ yakımını sağlıyor. İçeriğinde yüksek miktarda lif barındırdığı için tok tutuyor.

#3
Foto - Şok eden adeta yağ canavarı! Herkes hemen alsın: İştahı kesiyor, kabızlığa iyi geliyor! Cayır cayır yağı yakıyor

OOLANG ÇAYI Oolong da, vücudun yağları metabolize etme yeteneğini geliştirerek kilo verme çabalarını artıran kateşinler bulunur. Metabolizmayı hızlandıran bu çayı tüketenlerin, her hafta yarım kilo kaybettiği öğrenildi.

#4
Foto - Şok eden adeta yağ canavarı! Herkes hemen alsın: İştahı kesiyor, kabızlığa iyi geliyor! Cayır cayır yağı yakıyor

GOJİ ÇAYI Yapılan bir çalışmada, katılımcılara yemeğin ardından tek doz goji ya da plasebo verildi. Aradan bir saat geçtikten sonra goji grubunun plasebo grubundan yüzde 10 daha yüksek oranda kalori yaktığı görüldü.

#5
Foto - Şok eden adeta yağ canavarı! Herkes hemen alsın: İştahı kesiyor, kabızlığa iyi geliyor! Cayır cayır yağı yakıyor

CADI FINDIĞI ÇAYI Cadı fındığı çayı uykuyu açar, metabolizmayı hızlandırır. Yapılan çalışmada 100 miligramlık tek bir kafein dozundan sonra hem zayıf hem de obez deneklerde metabolik hızda yüzde 3-4 artış ölçüldü.

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