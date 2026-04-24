Türkiye'de belki de kimsenin haberdar olmadığı o İHA'yı sessiz sedasız aldılar! Hemen havalandırdılar Birçok kişinin otomatik refleksi... Yağmur yağarken sakın pencereleri kapatmayın! 'İnşallah' diyerek gönülleri fethetmişti! Ünlü yıldıza Kuran-ı Kerim hediye edildi! Merkez Bankasının rezervleri artmaya devam ediyor Bir fincan kahve deyip geçmeyin... Kahve tüketmeyi bıraktığınızda saçınıza neler olur? Juraj Blanar 'bir karar vermemiz gerekiyor' diyerek duyurdu: Türkiye'nin yolunu izleyelim Bu yumurta 30 milyon dolar! 3 dakikada satıldı! Kayıp zabıta memuru ırmakta ölü bulundu Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış
Dünya
Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış
Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış

Katil devlet İsrail’in Siyonist Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Foto - Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Foto - Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış

Netanyahu'nun yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından rutin kontroller sırasında kansere yakalandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken teşhis edilmesinin ardından" Netanyahu'nun başarılı bir tedavi sürecinden geçerek kanseri atlattığı belirtildi.

Foto - Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış

Netanyahu'nun, daha önce kansere yakalandığı bilgisini içeren ve bugün yayımlanan sağlık raporunun "savaşın en yoğun olduğu dönemde yayınlanmaması ve İran rejiminin İsrail'e karşı daha fazla kara propaganda yaymasını önlemek" amacıyla kamuoyuna gecikmeli duyurulması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Foto - Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Aralık 2024'te idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

Foto - Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (76), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Akif

Cehennemin en derin yerinde yanacak inşallah o masum çocuk ve kadınların ahı yerde kalmayacak

Nurata

İnşallah yaptığı zulümler Allah’ın katında karşılığını bulacak inşaAllah????????
