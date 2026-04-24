Türkiye’ye karşı en çok bel bağladıkları savaş gemisi suya indirildi
Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşu yeni tedarik ettiği savaş gemileri suya indirildi. İkinci fazı tamamlanan gemi kuru havuza alındı.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin ikinci FDI (Belharra) sınıfı fırkateyni olan “Nearchos”, hizmete giriş öncesindeki en kritik aşamaya geldi. OnAlert tarafından yapılan habere göre deniz testlerinin ikinci fazını başarıyla tamamlayan gemi, son ayar ve müdahaleler için kuru havuza (dry dock) giriş yaptı. Yunanistan’ın Fransa’dan tedarik ettiği Belharra programı istikrarlı bir hızla ilerlerken, ikinci geminin teslimatının başlangıçta planlanandan daha erken gerçekleşmesi hedefleniyor.
Naval Group tarafından yapılan açıklamaya göre, Nearchos’un üç hafta süren ikinci faz deniz testleri sadece seyir performansıyla sınırlı kalmadı. Testler; sensörler, silah sistemleri, savaş yönetim sistemi ve özellikle büyük derinliklerdeki sonar performansına odaklandı. OnAlert’in haberine göre bu durum, geminin sadece teknik bir platform olmaktan çıkıp, operasyonel bir savaş ünitesi olarak sertifikalandırılma aşamasına geçtiğini kanıtlıyor.
Resmi takvim, Nearchos’un 2026’nın son dört ayında teslim edilmesini öngörse de Yunan kaynaklar, testlerdeki ilerlemenin bu tarihi öne çekebileceğini düşünüyor. Herhangi bir teknik aksilik yaşanmaması durumunda fırkateynin, sonbahardan önce veya en geç sonbahar başında Yunan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor.
Yunanistan’ın Fransa ile Naval Group üzerinden yürüttüğü FDI sınıfı fırkateyn tedarik süreci, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin somut çıktılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Sürecin temelini, Ekim 2021’de Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan savunma anlaşması oluşturmuştur. Bu anlaşmayı takiben, yine 2021 yılı içerisinde Atina’da Yunan makamları ile Naval Group arasında üç adet FDI HN (Defence and Intervention Frigate) tedarikini kapsayan ve bir adet opsiyon içeren sözleşme imzalanmıştır. Aynı sözleşme paketi kapsamında gemilerin hizmet içi destek faaliyetleri ile birlikte MU90 torpidosu ve CANTO karşı tedbir sistemi tedariki de yer almıştır.
Sözleşmeler, Yunanistan Savunma Yatırımları ve Silahlanma Genel Müdürlüğü’nü temsilen Emekli Koramiral Aristeidis Alexopoulos ile Naval Group CEO’su Pierre Éric Pommellet tarafından, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly huzurunda imzalanmıştır.
Yaklaşık 4.500 ton deplasmana sahip olan gemiler, 122 metre uzunluk ve 27 knot azami sürat değerine ulaşabilmektedir. Ana silah sistemleri arasında Aster hava savunma füzesi, Exocet MM40 B3C, RAM hava savunma sistemi, MU90 torpidoları ve 76 mm top bulunmaktadır. FDI HN programı kapsamında üretilecek üç fırkateynin isimleri şu şekildedir: HS Kimon (F-601) (Teslim Edildi), HS Nearchos (F-602) (Üretim) Faaliyetleri Sürüyor), HS Formion (F-603) (Üretim Faaliyetleri Sürüyor), HS Themistocles (F-600) (Sonradan Sipariş Edilen Fırkateyn)
