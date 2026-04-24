Türkiye’ye karşı en çok bel bağladıkları savaş gemisi suya indirildi

Yunanistan’ın Fransa ile Naval Group üzerinden yürüttüğü FDI sınıfı fırkateyn tedarik süreci, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin somut çıktılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Sürecin temelini, Ekim 2021’de Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan savunma anlaşması oluşturmuştur. Bu anlaşmayı takiben, yine 2021 yılı içerisinde Atina’da Yunan makamları ile Naval Group arasında üç adet FDI HN (Defence and Intervention Frigate) tedarikini kapsayan ve bir adet opsiyon içeren sözleşme imzalanmıştır. Aynı sözleşme paketi kapsamında gemilerin hizmet içi destek faaliyetleri ile birlikte MU90 torpidosu ve CANTO karşı tedbir sistemi tedariki de yer almıştır.