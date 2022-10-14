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15
Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

2022-10-14 11:04:44
Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Sonbahar ile birlikte havaların soğuması, kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artması ve okulların da açılmasıyla özellikle nezle, grip, farenjit ve bademcik enfeksiyonları sık görülmeye başlandı.

#1
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Yeni Akit/Ankara Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış “Son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarına sıkça rastlamaktayız. Havaların soğuması nedeniyle üşütme, toplu taşıma araçları ve okul servislerinde maskesiz yolculuk, kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artması ve teneffüslerde koşup terledikten sonra terin soğuması derken nezle, grip ve boğaz enfeksiyonları giderek artıyor. Doğru şekilde ve yeterli miktarda havalandırılmayan sınıflar da mikropların kolayca bulaş imkanı bulmasına yol açıyor” diyor. KBB Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, sonbaharla birlikte çocuklarda en sık görülen hastalıkları ve alınması gereken 10 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

#2
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

BOĞAZ ENFEKSİYONLARINA DİKKAT! Son dönemde çocuklarda sık rastlanan boğaz enfeksiyonları yüzde 90 virüslerden, yüzde 10 oranında ise halk arasında beta mikrobu olarak da bilinen A grubu beta hemolitik streptokoklar sınıfından bir bakteriden kaynaklanıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış yüksek ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik şikayeti yapabilen boğaz enfeksiyonlarına basit bir sürüntü testi ile tanı konulabildiğini belirterek şöyle konuşuyor: “Özellikle mevsimn geçişlerinde artan boğaz enfeksiyonlarına dikkat edilmelidir. Antibiyotik tedavisiyle kolaylıkla tedavi edilebilen boğaz enfeksiyonu, eğer gözden kaçırılır ve doğru tedavi uygulanmazsa kalp romatizması, böbrek iltihabı, eklem iltihabı gibi kronik problemlere yol açabilmektedir.”

#3
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

ORTA KULAK ENFEKSİYONU SİNSİCE İLERLEYEBİLİYOR! Özellikle sonbahar ve kış aylarında çocuklarda sık görülen orta kulak enfeksiyonunun, doğrudan kulak ile ilgili bulgularla başlayabildiği gibi, boğaz enfeksiyonu veya üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında bakteri ve virüslerin östaki kanalı aracılığı ile orta kulağa taşınması sonucu oluşabildiğini de belirten Dr. Esin Özlem Atmış “Kulak enfeksiyonlarında şiddetli ağrı olabileceği gibi, hastalık sinsice ilerleyip işitmede azlığa neden olabilecek orta kulakta sıvı birikimi ile de izlenebilir” diyor. Geniz eti büyük olan çocuklarda orta kulak iltihabının daha sık görüldüğünü söyleyen Dr. Esin Özlem Atmış, yılda bir iki kez geçirilen orta kulak enfeksiyonunun normal kabul edilebileceğini, ancak daha fazla görülüyorsa geniz eti açısından da araştırılması gerektiğini belirtiyor.

#4
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

NEZLE, GRİP VE ALERJİ BİRBİRİNE KARIŞABİLİYOR! Sonbaharda alerjik şikayetlerin şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma ve kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıktığını, beraberinde sık hapşırma, halsizlik ve yorgunluk da olabildiğini belirten Dr. Esin Özlem Atmış, özellikle okul döneminin başlamasıyla besin alerjileri, solunum yolu alerjileri veya astım hastalarında tetiklenmeler yaşanabildiğine dikkat çekiyor. Alerjinin çoğunlukla nezle (soğuk algınlığı) ve grip gibi okul çağı çocuklarında bu mevsimde sık görülen hastalıklarla karıştırılabildiğini belirten Dr. Esin Özlem Atmış şöyle konuşuyor: “Nezle; basit üşütmeye bağlı gelişen şeffaf burun akıntısı, hafif ateş ve öksürük gibi semptomlarla giden viral enfeksiyonlara bağlı gelişen soğuk algınlığıdır. En sık görülen okul çağı enfeksiyonudur ve genelde basit önlemlerle düzelir. Grip ise İnfluenza virüsünün neden olduğu yüksek ateş, yaygın kas ağrıları, burun tıkanıklığı, belirgin halsizlik yapan daha ağır seyirli üst solunum yolu enfeksiyonudur. Gripte genellikle tedavi desteği gerekmektedir. Alerjik şikayetler kimi zaman nezle ve grip denilerek tedavi edilmediğinde ve önlem alınmadığında alerji hastalarında bağışıklık sisteminin zayıflayıp hastalıklara meyil artacağından bu hastalar riskli grupta sayılabilmektedir” diyor.

#5
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

ÇOCUKLARI HASTALIKLARDAN KORUMAK İÇİN 10 ÖNLEM! Sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen gösterin, paketli gıdalardan uzak tutun.

#6
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Gün içerisinde mutlaka yeterince su tüketmesini sağlayın.

#7
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Gece uykusunun yeterli ve düzenli olmasına özen gösterin.

#8
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Hekim önerisiyle D vitaminini ve demirini kontrol ettirerek, hekimin gerekli görmesi ve önerisi doğrultusunda takviye kullandırın. Gelişigüzel vitamin vermekten kaçının.

#9
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Güçlü bağışıklık sistemine sahip olması için, doğal probiyotik desteğinden faydalanarak bağırsaklarının sağlıklı çalışması için kefir, yoğurt tükettirin.

#10
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Sık sık el yıkama alışkanlığı kazandırın. Ellerini gün içerisinde özellikle gözlerine, ağzına götürmemesi konusunda eğitin.

#11
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Maske kullanımı ile ilgili özen göstermesini sağlayın.

#12
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Bulunduğu ortamın düzenli aralıklarla havalandırılması ve soğuk algınlığı belirtileri olan çocukların okula gönderilmemesine özen gösterin.

#13
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Astım, kronik bronşit ve kronik kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan çocukların grip mevsimi başlamadan grip aşı yaptırması da büyük fayda sağlıyor.

#14
Foto - Soğuklar geldi geliyor! İşte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 önlem!

Alerjisi olan çocukların mümkün olduğunca alerjenlerden (klor içerikli temizlik malzemeleri, dezenfektanlar vb) uzak kalmasına, temizlik sonrası ortamın mutlaka havalandırılmasına dikkat edin.

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