Soğuk havaya rağmen tandır...

Haftada bir gün ekmek pişirdiklerini ifade eden Aydın, "İnsanın kendi emeğiyle yaptığı her şey çok lezzetli oluyor çünkü bizler anamızdan babamızdan hep böyle gördük. Kendimiz üretip kendimiz pişiriyoruz. Köy ekmeğinin kokusu bile bir başka, pişirmesi zor ama bu zahmete değiyor." dedi.