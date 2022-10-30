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Türkiye
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Soğuk havaya rağmen tandır...

2022-10-30 12:05:51
Soğuk havaya rağmen tandır...

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kadınlar, sabahın erken saatlerinde kalkarak tandırlarda ekmek pişirme geleneğini sürdürüyor.

#1
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kadınlar, sabahın erken saatlerinde kalkarak tandırlarda ekmek pişirme geleneğini sürdürüyor.

#2
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, ekmeğin tarladan sofraya uzanan serüveninde büyük emek harcıyor.

#3
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinde mayaladıkları hamuru küçük parçalara bölerek "künde" haline getiriyor.

#4
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

İşte Tandır Ekmeği...

#5
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

İşte Tandır Ekmeği...

#6
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Kadınlar, hamur topaklarını bitirdikten sonra evlerinin yakınlarında bulunan kulübelerdeki tandırları yakarak ekmek pişirmeye hazır hale getiriyor.

#7
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

İşte Tandır Ekmeği...

#8
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Tandırın yeterli ısıya, hamurun istenen kıvama ulaşmasıyla tandırda ekmek pişiren kadınlar, evlerinin ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor.

#9
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

İşte Tandır Ekmeği...

#10
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Kendi ektikleri buğdayları değirmende öğüterek un elde eden kadınlar, havaların soğumasına rağmen tandır ekmeği uğraşısından vazgeçmiyor. Büyük emeklerle pişirilen ekmekler ise sofralara lezzet katıyor.

#11
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

İşte Tandır Ekmeği...

#12
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Ekmek pişiren kadınlardan Sevim Aydın, AA muhabirine, köyde ekmek pişirmek ne kadar zor olsa da onun lezzetine değdiğini söyledi.

#13
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

İşte Tandır Ekmeği...

#14
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Haftada bir gün ekmek pişirdiklerini ifade eden Aydın, "İnsanın kendi emeğiyle yaptığı her şey çok lezzetli oluyor çünkü bizler anamızdan babamızdan hep böyle gördük. Kendimiz üretip kendimiz pişiriyoruz. Köy ekmeğinin kokusu bile bir başka, pişirmesi zor ama bu zahmete değiyor." dedi.

#15
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

İşte Tandır Ekmeği...

#16
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Köydeki kadınlardan Ayten Kaplan ise ekmek pişirmek için sabahın erken saatlerinde kalktıklarını söyledi.

#17
Foto - Soğuk havaya rağmen tandır...

Kendi ektikleri buğdaydan elde ettikleri unla ekmek yaptıklarını ve yapılış sürecini anlatan Kaplan, "Tamamen hepsi doğal kendi tarlamızdan gelen ürünle ekmeğimizi yapıp sofralarımızda afiyetle yiyoruz. Köy ekmeğinin kokusu bile bir başka oluyor, pişirmesi zor ama gücümüz yetene kadar pişirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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