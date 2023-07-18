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Yaşam
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Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli

2023-07-18 14:08:16
Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli

Yemeklerde kullanılan ve insan sağlığına birçok faydası bulunan soğanın, farklı bir rahatsızlığa daha iyi geldiği ortaya çıktı. Soğanın suyunu veya püresini sürünce farkı anında göreceksiniz. İşte, soğanın faydaları... Sofraların vazgeçilmezi, yemeklere lezzet katan soğanın cilde de çok faydası bulunuyor. Soğanın nimetlerinden yararlanmak için yüzünüze sürerek etkisini anında görebilirsiniz.

#1
Foto - Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli

Soğan, antioksidan özelliği dolayısıyla cilt sağlığına iyi gelir. Ayrıca soğanın antiinflamatuar özelliği sayesinde cildi yatıştırıp, iltihaplanmayı da önler. Soğanı yüze sürmek, cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur. Yüze soğan sürmenin birkaç farklı yöntemi var. İlk olarak, birkaç dilim soğanı doğrayın ve suyunu çıkarmak için bir beze sarın. Daha sonra bu bezle yüzünüzü ovuşturarak soğanın antioksidan özelliğinden yararlanabilirsiniz.

#2
Foto - Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli

Diğer bir yöntem ise birkaç dilim soğanı blenderda püre haline getirmek. Püreyi yüzünüze sürerek cildi besleyebilir ve nemlendirebilirsiniz. Fakat soğanı yüzümüze sürmek de bazı yan etkilere neden olabilir. Soğanın keskin koku ve göz yakma gibi etkileri vardır. Bu nedenle soğanı yüzünüze uygulamadan önce bir uzmana danışmanız tavsiye edilir. Soğanın faydalarından yararlanmak için doğru yöntemleri kullanmak önemli. Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için soğanı yüzünüze sürmenin etkilerini deneyebilirsiniz.

#3
Foto - Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli

SOĞANIN FAYDALARI NELER? * Düzenli kullanıldığı zaman sivilce ve yara izlerinin azalmasına neden olur * Cildinizin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar * Cildi besleyerek ışıltılı bir görünüm sağlamaktadır

#4
Foto - Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli

* Ciltte etkili olabilecek enfeksiyon türlerini de önemli ölçüde engeller * Cildinizin erken yaşlanmasını engeller * Hassas bir cilde sahipseniz güneşten gelen zararlı ışınlardan da soğan suyuyla cildinizi koruyabilirsiniz

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