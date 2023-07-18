Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli

Diğer bir yöntem ise birkaç dilim soğanı blenderda püre haline getirmek. Püreyi yüzünüze sürerek cildi besleyebilir ve nemlendirebilirsiniz. Fakat soğanı yüzümüze sürmek de bazı yan etkilere neden olabilir. Soğanın keskin koku ve göz yakma gibi etkileri vardır. Bu nedenle soğanı yüzünüze uygulamadan önce bir uzmana danışmanız tavsiye edilir. Soğanın faydalarından yararlanmak için doğru yöntemleri kullanmak önemli. Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için soğanı yüzünüze sürmenin etkilerini deneyebilirsiniz.