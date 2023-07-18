2023-07-18 14:08:16 Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli
Yemeklerde kullanılan ve insan sağlığına birçok faydası bulunan soğanın, farklı bir rahatsızlığa daha iyi geldiği ortaya çıktı. Soğanın suyunu veya püresini sürünce farkı anında göreceksiniz. İşte, soğanın faydaları... Sofraların vazgeçilmezi, yemeklere lezzet katan soğanın cilde de çok faydası bulunuyor. Soğanın nimetlerinden yararlanmak için yüzünüze sürerek etkisini anında görebilirsiniz.