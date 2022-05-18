Smyrna Antik Kenti Agorası metaverse üzerinden ziyarete açılıyor

‘Kültürel Miras Yaşıyor Projesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen ‘Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı’ kapsamında yürütüldüğünü aktaran Yurdakul, şöyle konuştu: "Smyrna Antik Kenti, Kemeraltı, Kadifekale civarında 2500 yıl önce kurulmuş bir kent. Aslında günümüzde modern kentin de tam merkezinde yer alıyor. Smyrna Agorası da bu kentin en önemli unsurlarından biri. Dünyada kent merkezinde bulunan en büyük agoralardan birisi ve aynı zamanda 3 bine yakın grafitiyle, dünyanın en zengin Yunanca grafiti koleksiyonuna sahip."