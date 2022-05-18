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Smyrna Antik Kenti Agorası metaverse üzerinden ziyarete açılıyor

2022-05-18 15:57:33
Smyrna Antik Kenti Agorası metaverse üzerinden ziyarete açılıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Smyrna Antik Kenti Agorası metaverse üzerinden ziyarete açılıyor.

#1
Foto - Kentimiz İzmir Derneği, agorayı tanıtabilmek için Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un iş birliğiyle ‘Kültürel Miras Yaşıyor Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında agoranın Roma dönemindeki hali modellenerek metaverse içeriği hazırlandı. İçerik, gelecek aydan itibaren Smyrna Antik Kenti'nde oluşturulacak deneyim merkezinde ve internet üzerinden sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle izlenebilecek.

Kentimiz İzmir Derneği, agorayı tanıtabilmek için Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un iş birliğiyle ‘Kültürel Miras Yaşıyor Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında agoranın Roma dönemindeki hali modellenerek metaverse içeriği hazırlandı. İçerik, gelecek aydan itibaren Smyrna Antik Kenti'nde oluşturulacak deneyim merkezinde ve internet üzerinden sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle izlenebilecek.

#2
Foto - Heykeltıraş ve arkeologlardan oluşan 7 kişilik ekip, antik agoranın Roma dönemindeki halini yansıtan 1/100 ölçekli maketini de hazırlıyor. 6 ay önce başlatılan çalışmanın gelecek ay tamamlanıp antik kentte ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. Ayrıca ziyaretçiler için bir mobil uygulama devreye girecek. Proje Koordinatörü Şebnem Yurdakul, 2012'de kurulan derneklerinin kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunması ve yaşatılması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Heykeltıraş ve arkeologlardan oluşan 7 kişilik ekip, antik agoranın Roma dönemindeki halini yansıtan 1/100 ölçekli maketini de hazırlıyor. 6 ay önce başlatılan çalışmanın gelecek ay tamamlanıp antik kentte ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. Ayrıca ziyaretçiler için bir mobil uygulama devreye girecek. Proje Koordinatörü Şebnem Yurdakul, 2012'de kurulan derneklerinin kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunması ve yaşatılması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

#3
Foto - ‘Kültürel Miras Yaşıyor Projesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen ‘Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı’ kapsamında yürütüldüğünü aktaran Yurdakul, şöyle konuştu:

‘Kültürel Miras Yaşıyor Projesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen ‘Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı’ kapsamında yürütüldüğünü aktaran Yurdakul, şöyle konuştu: "Smyrna Antik Kenti, Kemeraltı, Kadifekale civarında 2500 yıl önce kurulmuş bir kent. Aslında günümüzde modern kentin de tam merkezinde yer alıyor. Smyrna Agorası da bu kentin en önemli unsurlarından biri. Dünyada kent merkezinde bulunan en büyük agoralardan birisi ve aynı zamanda 3 bine yakın grafitiyle, dünyanın en zengin Yunanca grafiti koleksiyonuna sahip."

#4
Foto - Agoranın bilinirliğini artırmaya çalıştıklarını aktaran Şebnem Yurdakul, şunları kaydetti:

Agoranın bilinirliğini artırmaya çalıştıklarını aktaran Şebnem Yurdakul, şunları kaydetti: "Smyrna Agorası, bütün bu sahip olduğu değerlere rağmen yeterince tanınmıyor ve bilinmiyor. Hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçi sayısına baktığımız zaman oldukça düşük durumda. Hak ettiği değeri görebilmesi, anlaşılması, bilinmesini çok istiyoruz. Projemizin odağında Smyrna Agorası var. Projemizin ortakları arasında İtalya'dan Katanya Üniversitesi ve Santagata Vakfı, Yunanistan'dan da Egaleo Asya Minör Derneği de yer alıyor."

#5
Foto - Maket ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla, antik kenti tarihi dokusuyla en iyi şekilde tanıtmak istediklerini belirten Yurdakul,

Maket ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla, antik kenti tarihi dokusuyla en iyi şekilde tanıtmak istediklerini belirten Yurdakul, "Smyrna Agorası oldukça büyük bir alan. Maketimiz mevcut bilgiler ışığında birebir olarak hayata geçirilmeye çalışıldı. Oldukça etkileyici olan maket projesinin, ziyaretçilerin o dönemi zihinlerinde canlandırabilmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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