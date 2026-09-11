Trump şimdi de fetva verdi Bunuı yapanlar cehenneme gidecekmiş
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde oy kullanmayan Cumhuriyetçilerin "cehenneme gideceğini" ifade etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde oy kullanmayan Cumhuriyetçilerin "cehenneme gideceğini" ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Teksas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren 2 günlük Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinin kapanış konuşmasını yaptı.
Trump, "Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanına söz veriyorum. Arkadaşlarımı ve ailemi toplayacağım ve 3 Kasım’da oy vereceğiz ya da ondan önce oy vereceğiz."
ifadelerini kullanarak katılımcıların bu cümleleri slogan şeklinde tekrar etmesini istedi.
Seyircilerin oy kullanacaklarına yönelik slogan atması üzerine Trump, "Oy kullanmazsanız ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz." dedi.
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