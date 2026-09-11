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Trump şimdi de fetva verdi Bunuı yapanlar cehenneme gidecekmiş

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AA Giriş Tarihi:

Trump şimdi de fetva verdi Bunuı yapanlar cehenneme gidecekmiş

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde oy kullanmayan Cumhuriyetçilerin "cehenneme gideceğini" ifade etti.

#1
Foto - Trump şimdi de fetva verdi Bunuı yapanlar cehenneme gidecekmiş

ABD Başkanı Trump, Teksas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren 2 günlük Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinin kapanış konuşmasını yaptı.

#2
Foto - Trump şimdi de fetva verdi Bunuı yapanlar cehenneme gidecekmiş

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanına söz veriyorum. Arkadaşlarımı ve ailemi toplayacağım ve 3 Kasım’da oy vereceğiz ya da ondan önce oy vereceğiz."

#3
Foto - Trump şimdi de fetva verdi Bunuı yapanlar cehenneme gidecekmiş

ifadelerini kullanarak katılımcıların bu cümleleri slogan şeklinde tekrar etmesini istedi.

#4
Foto - Trump şimdi de fetva verdi Bunuı yapanlar cehenneme gidecekmiş

Seyircilerin oy kullanacaklarına yönelik slogan atması üzerine Trump, "Oy kullanmazsanız ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz." dedi.

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