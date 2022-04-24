  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
Slovenya'da halk sandık başına gitti

2022-04-24 17:37:04
Slovenya'da halk sandık başına gitti

Slovenya'da halk parlamento üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

#1
Foto - 20 siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi, 19.00'a kadar sürecek.

20 siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi, 19.00'a kadar sürecek.

#2
Foto - Seçimle, Meclis'in 90 yeni üyesi belli olacak. 90 üyeden 88'i Slovenlerden, 1 üye İtalyanlardan ve 1 üye Macarlardan oluşacak.

Seçimle, Meclis'in 90 yeni üyesi belli olacak. 90 üyeden 88'i Slovenlerden, 1 üye İtalyanlardan ve 1 üye Macarlardan oluşacak.

#3
Foto - Ülkede, Janez Jansa liderliğindeki iktidarda bulunan Sloven Demokrat Partisi (SDS) ile Robert Golob liderliğindeki liberal Özgürlük Hareketi (PS) arasında başa baş bir mücadele olması bekleniyor.

Ülkede, Janez Jansa liderliğindeki iktidarda bulunan Sloven Demokrat Partisi (SDS) ile Robert Golob liderliğindeki liberal Özgürlük Hareketi (PS) arasında başa baş bir mücadele olması bekleniyor.

#4
Foto - Anketlerde, SDS'nin oy oranı yüzde 25,5, PS'nin oy oranı ise yüzde 26,3 olarak görünüyordu.

Anketlerde, SDS'nin oy oranı yüzde 25,5, PS'nin oy oranı ise yüzde 26,3 olarak görünüyordu.

Öküz öldü ortaklık bozuldu... Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’nın babası hakkında flaş karar
Gündem

Öküz öldü ortaklık bozuldu... Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’nın babası hakkında flaş karar

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı’nın babası Mustafa Subaşı ile ilgili çarpıcı bir karar aldı. Ilıcalı, Subaşı ile 2018’de kurduğu terlik ..
Dünyanın en karanlık ailesi Rockefeller'dan gıda krizi açıklaması! 'Türkiye acilen yasaklamalı' sözleri yeniden gündeme geldi
Dünya

Dünyanın en karanlık ailesi Rockefeller'dan gıda krizi açıklaması! 'Türkiye acilen yasaklamalı' sözleri yeniden gündeme geldi

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası gündeme gelen gıda krizi sonrası dünyanın en tartışmalı ailesi konumunda olan Rockefeller'dan çok konuşulacak b..
Canlı yayında gıda deneyi yapıldı! Domatesten çıkan sonuç 'yok artık' dedirtti
Gündem

Canlı yayında gıda deneyi yapıldı! Domatesten çıkan sonuç 'yok artık' dedirtti

Araştırmacı yazar Mustafa Kurnaz, katıldığı canlı yayında domatesle frekans deneyi yaptı. Sonuç izleyenleri şaşkına çevirdi.
Türk gençlerini ülkesine çağırdı: Bir savaşı, düşmanlığı paylaştık
Gündem

Türk gençlerini ülkesine çağırdı: Bir savaşı, düşmanlığı paylaştık

Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Çanakkale'de sadece Yeni Zelanda ve Avustralya'nın değil Türk milletinin de yaklaşık 100 yıl önce..
Öksürük şikayetiyle gitti, bunu öğrendi! Yok artık
Gündem

Öksürük şikayetiyle gitti, bunu öğrendi! Yok artık

Bolu’da öksürük ve şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği hastanede 5 yıldır sol akciğerine saplanan lades kemiğiyle yaşadığını öğrenen Mehmet Sa..
Erdoğan Bayraktar kimdir, nereli kaç yaşında? Erdoğan Bayraktar ne iş yapıyor?
Biyografi

Erdoğan Bayraktar kimdir, nereli kaç yaşında? Erdoğan Bayraktar ne iş yapıyor?

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaştığı video ile yeniden gündeme gel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay