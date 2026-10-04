Bunu neden yaptıklarına inanamayacaksınız! Eski telefonları ağaçlara astılar

Batı Sumatra’daki bazı köylerde cihazlar toplulukların yönettiği ormanlara yerleştirildi. Dört köyde kurulan sistem için yerel koruculara eğitim verildi. Böylece bölge halkı hem telefonlardan gelen uyarıları takip etmeye hem de geniş orman alanlarında şüpheli faaliyetlere daha hızlı müdahale etmeye başladı. Teknoloji zamanla yalnızca kaçak ağaç kesimini tespit etmek için kullanılan bir sistem olmaktan çıktı. Ormanlardan toplanan milyonlarca saatlik ses kaydı, hayvan türlerinin ve ekosistemdeki değişimlerin araştırılmasında da kullanılmaya başlandı. Yapay zeka, motorlu testere seslerini ayırt ettiği gibi farklı hayvanların seslerini de belirleyebiliyor. Böylece eski cep telefonları bir yandan ormanı korurken diğer yandan bilim insanlarına doğayı daha yakından izleme imkanı sağlıyor.