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Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün otomobili ikiye bölündü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün otomobili ikiye bölündü

Suluova ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için hamle yapan sürücünün kontrolden çıkan otomobili elektrik direğine çarparak adeta kağıt gibi ikiye ayrıldı!

#1
Foto - Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün otomobili ikiye bölündü

Amasya’nın Suluova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

#2
Foto - Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün otomobili ikiye bölündü

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Mahmut Demir Caddesi üzerinde seyir halinde olan 55 AYB 983 plakalı otomobilin sürücüsü Aykut Esen, iddiaya göre önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu yana kırdı.

#3
Foto - Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün otomobili ikiye bölündü

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İkiye ayrılan otomobildeki sürücü ve yanında bulunan Yıldıray Çoban yaralandı. Olay yerine, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

#4
Foto - Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün otomobili ikiye bölündü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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