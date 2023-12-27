Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

“Toplumun stres biriktiren fay hattı üzerinde dolaşan Kızılcık Şerbeti ilgi gördü diye peşine pek çok benzer dizi takıldı. Kızılcık Şerbeti'nin dümen suyuna kapılan Kızıl Goncalar ve Ömer gibi yeni akım dizilerin başrolünde karakterlerin değil, "başörtünün" yer almasını kaygıyla gözlemliyorum. Bu ülke başörtüsü için çok büyük bedeller ödedi. Bunun artık bir yaşam biçiminin sembolleştirilmesi, kutuplaşma ve cepheleşme objesi olarak gösterilmesi, köhneleşmiş bir algı operasyonudur. Ne yazık ki bu tür diziler, ötekileştirmeye hizmet ederek; inancını, ibadetini özgürce yaşamak isteyen insanları üzüyor, rencide ediyor. Özellikle başörtülü kadınların her türlü şeytanlığı, entrikayı yapan kişiler olarak gösterilmesi akla "Bu operasyon nereden servis ediliyor?" sorusunu getiriyor.