2023-12-27 10:13:22 Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden
Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, toplumun stres biriktiren fay hattı üzerinde dolaşan Kızılcık Şerbeti’nin ardından Kızıl Goncalar dizisinde de başörtüsü ve dindar insanlarla uğraşılmasına tepki gösterdi. “Ne yazık ki bu tür diziler, ötekileştirmeye hizmet ederek; inancını, ibadetini özgürce yaşamak isteyen insanları üzüyor, rencide ediyor. Özellikle başörtülü kadınların her türlü şeytanlığı, entrikayı yapan kişiler olarak gösterilmesi akla ‘Bu operasyon nereden servis ediliyor?’ sorusunu getiriyor” ifadelerini kullanan Aytuğ, yazısında şunları kaydetti: