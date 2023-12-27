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Medya
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Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

2023-12-27 10:13:22
Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, toplumun stres biriktiren fay hattı üzerinde dolaşan Kızılcık Şerbeti’nin ardından Kızıl Goncalar dizisinde de başörtüsü ve dindar insanlarla uğraşılmasına tepki gösterdi. “Ne yazık ki bu tür diziler, ötekileştirmeye hizmet ederek; inancını, ibadetini özgürce yaşamak isteyen insanları üzüyor, rencide ediyor. Özellikle başörtülü kadınların her türlü şeytanlığı, entrikayı yapan kişiler olarak gösterilmesi akla ‘Bu operasyon nereden servis ediliyor?’ sorusunu getiriyor” ifadelerini kullanan Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

“Toplumun stres biriktiren fay hattı üzerinde dolaşan Kızılcık Şerbeti ilgi gördü diye peşine pek çok benzer dizi takıldı. Kızılcık Şerbeti'nin dümen suyuna kapılan Kızıl Goncalar ve Ömer gibi yeni akım dizilerin başrolünde karakterlerin değil, "başörtünün" yer almasını kaygıyla gözlemliyorum. Bu ülke başörtüsü için çok büyük bedeller ödedi. Bunun artık bir yaşam biçiminin sembolleştirilmesi, kutuplaşma ve cepheleşme objesi olarak gösterilmesi, köhneleşmiş bir algı operasyonudur. Ne yazık ki bu tür diziler, ötekileştirmeye hizmet ederek; inancını, ibadetini özgürce yaşamak isteyen insanları üzüyor, rencide ediyor. Özellikle başörtülü kadınların her türlü şeytanlığı, entrikayı yapan kişiler olarak gösterilmesi akla "Bu operasyon nereden servis ediliyor?" sorusunu getiriyor.

#2
Foto - Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

Son olarak FOX'ta yayınlanan Kızıl Goncalar dizisindeki Kur'an dersi sahnesi büyük tepkilere yol açtı. Bir öğrenci, okula gelenleri görmek için okumayı bırakıp pencereye koşunca, kadın hoca sinirlenip ona tokat attı. "Şimdi okumaya devam edin. Tuvalete bile gitmek yok. Bazılarınız da abdestsiz Kur'an okumanın cezasını çeksin" diyerek akla, hayale gelmeyecek bir manevi cezayı küçük ruhlara reva gördü. 

#3
Foto - Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

Sahne, sosyal medyada da protesto edildi. Bir kullanıcı, sahnenin verdiği zararı madde madde dile getirdi: "1- Kur'an okurken, kim gelirse gelsin hiçbir çocuk pencereye koşmaz. 2- Hiçbir düzgün hoca küçük talebeleri bu denli ağır cezalandırmaz. 3- Hiçbir düzgün hoca tuvalet yasağı koymaz. 4- Öğrenciler Kur'an-ı Kerim okuma ile cezalandırılamaz, çünkü böyle bir ceza olmaz. Bu, Kur'an-ı Kerim'den nefret ettirmeye çalışmanın başka bir çabasıdır. 5- Kimse abdestsiz Kur'anı Kerim tutulmasına talebeleri zorlayamaz." ”

#4
Foto - Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

#5
Foto - Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

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