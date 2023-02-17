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Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

2023-02-17 12:24:53
Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye, yaraları sarmak için birlik oldu.

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Foto - Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

Televizyon ve radyolarda ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek ortak yayını düzenlendi.

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Foto - Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

ATV’nin, ortak yayına Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun katılmasını istemediği yalanı ortaya atıldı.

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Foto - Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yalanla ilgili "Benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm" dedi.

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Foto - Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

Gelişmelerin ardından Haluk Levent, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

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Foto - Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştüğünü belirten Levent, "ATV'nin isimleri daha önceden belirlediğini bunun bilgisinin kendisine önceden geldiğini iletti. Ben de medyadan öğrendim canlarım. Alıntılayıp üzüldüğümü belirttim. Hepimiz hata yaparız. Bu sebeple ATV yönetiminden özür dilerim. Ve twiti siliyorum" ifadelerini kullandı.

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