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Türkiye
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Şizofreni hastası dehşet saçtı

2024-08-27 06:41:17
Şizofreni hastası dehşet saçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç, birlikte yaşadığı ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

#1
Foto - Şizofreni hastası dehşet saçtı

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Şizofreni hastası dehşet saçtı

Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

#3
Foto - Şizofreni hastası dehşet saçtı

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Şizofreni hastası dehşet saçtı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Şizofreni hastası dehşet saçtı

Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#6
Foto - Şizofreni hastası dehşet saçtı

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp konteynerinde bulundu. Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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