Size telefonda bunları söylüyorlarsa dikkat! İşte yeni nesil dolandırıcılık yöntemi

Dolandırıcılar, günümüz teknolojilerini kullanarak siber suçları işlediklerini anlatan Akman, "Bu sefer vatandaşlarımızın isim, soy isim, TC kimlik numarası veya il bazında girildiğinde, Türkiye'de o isimde kaç kişi varsa bu dolandırıcıların önüne düşmektedir. Bu, tabii ki illegal bir durumdur. Kimse, kimsenin kişisel verilerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre bir başkasına açıklayamaz. Kişi merak etse dahi, adli bir süreç olmadığı sürece erişemez. Bunun dışında, herhangi bir vatandaşın başka bir vatandaşın TC kimlik numarasına erişme imkanı bulunmamaktadır. Ancak, son zamanlarda bahsettiğimiz üzere, dolandırıcılar, vatandaşlarının tüm bilgilerini yasa dışı bir şekilde ele geçirmiş olmakla, vatandaşları istedikleri numaralardan arıyor. Örneğin 155, 156, 53055555 gibi rakamlardan örnek vermek gerekirse bunlardan arayarak, isminizi, soy isminizi, anne kızlık soy isminizi, hatta cüzdan numaranıza kadar söyleyip sizi dolandırıyorlar" ifadelerini kullandı.