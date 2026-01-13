Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının babasına nasıl aylık bağlanabilir?

Cevap: SSK veya Bağ-Kur sigortalısı veya emeklisi çocuğunun ölümü sonrası annesine ve/veya babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için üç şartın oluşması gerekiyor. Ölen sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için aranan ilk şart, diğer çocuklardan hak kazanılan aylık hariç bir emekli maaşının bulunmamasıdır. Buna bağlı olarak kendi emekli maaşı bulunan veya ölen eşinden dolayı dul aylığı veya ölen anne-babasından dolayı yetim aylığı alan anne ve babaya ölen çocuğundan aylık bağlanamaz. Ölen sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için aranan ikinci şart, bir gelirinin bulunmaması veya geliri bulunuyorsa gelirinin net asgari ücretin yani 28.075,50 TL tutarın altında olması gerekir. Anne ve babanın sağ ve evlilik birliğinin devamı halinde hem anne hem de baba geliri toplanıp ikiye bölünür. Bulunan bu gelirin net asgari ücretin altında kalıp kalmadığına bakılır. Ölen sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için aranan son şart, eş ve çocuklara aylık bağlandıktan sonra artan bir hissenin bulunmasıdır. Eğer ölenin iki çocuğuna aylık bağlanıyorsa artan hisse kalmayacağından anne ve/veya babaya aylık bağlanamaz. Ancak annenin veya babanın yahut bunlardan birisinin 65 yaşın üzerinde olması halinde diğer aylık alanların hisselerinden indirim yapılarak 65 yaşın üstündeki anne ve/veya babaya aylık bağlanır. Sigortalının ölüm tarihinde 65 yaşın altında bulunan ve artan hisse bulunmadığı için aylık bağlanamayan anne ve babaya, daha sonra eş ve çocukların aylıktan çıkmasıyla artan hisse oluşması halinde aylık bağlanabileceği gibi artan hisse oluşmasa dahi 65 yaşın tamamlanması halinde başvuru yapılma şartıyla aylık bağlanır. Dayınızın kendi emekli maaşı yoksa veya eşinden aldığı bir ölüm aylığı yoksa geliri de net asgari ücretin altında ise ölüm aylığı bağlanması için SGK’ya yazılı başvuru yapması gerekir.