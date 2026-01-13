Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının babasına nasıl aylık bağlanabilir?

Cevap: Emekli aylıkları, ödenen prim gün sayısı ve prime esas kazanç yani prim matrahı dikkate alınarak hesaplanıyor. Ak Parti Hükümetimiz, emeklilerin enflasyondan korunması adına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 2019 yılında Ocak ayından geçerli olmak üzere yasal bir değişiklik yaptı ve hesaplanan aylığı 1.000 TL tutarın altında olanlara 1.000 TL aylık ödenmeye başlandı. En düşük aylık 2019/Ocak döneminden 2026/Ocak dönemine kadar olan sürede, önce 1.500 TL daha sonra sırasıyla 2.500 TL, 3.500 TL, 5.500 TL, 7.500 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 14.469 TL, 16.881 TL tutara yükseltildi. Geçtiğimiz hafta, AK Parti yetkilileri tarafından en düşük aylığın 20.000 TL tutara yükseltileceğine ilişkin açıklama yapılması sonrası Ak Parti Gurubu tarafından en düşük aylığın 20.000 TL tutara yükseltilmesi için TBMM’ye Kanun Teklifi verildi. Emekli maaşlarının ödenmesi muhasebesel süreç gerektiriyor. Bu nedenle emekli aylık ödeme tahakkukları ödeme tarihlerinden çok önce tamamlanıyor. Hatta 2026/Ocak dönemi için bu süreç tamamlanarak bankalara, emekli aylıklarına ilişkin listeler gönderildi. Emekli sandığı Emeklilerinin maaş günleri her ayın 1’i ile 5’i arası. Bu guruptaki emekliler 2026/Ocak maaşlarını daha önceki ocak dönemlerinde olduğu gibi zamsız aldılar. Bu nedenle aylık farkları ocak ayının son 10 günü içerisinde emekli maaş hesaplarına yatacak.