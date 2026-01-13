  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Türkiye'nin yanı başında kriz tırmanırken bu kez 4 Yunan tankeri insansız hava araçlarıyla vuruldu. Saldırının bölgedeki gerilimi daha da körükleyeceği belirtiliyor.

#1
Foto - Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminali yakınlarında hareketli saatler yaşandı. Reuters haber ajansına konuşan sekiz farklı kaynağa göre, bölgeden petrol yüklemek üzere seyir halinde olan Yunanistan işletmesindeki dört petrol tankeri, tanımlanamayan insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmazken, Ukrayna cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. CPC yönetimi ise saldırı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

#2
Foto - Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Saldırıya uğrayan gemilerle ilgili detaylar, Karadeniz'deki ticaret yollarının güvenliğine dair endişeleri derinleştirdi. Kaynaklar, hedef alınan gemilerden ikisinin Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen Delta Harmony ve Thenamaris tarafından işletilen Matilda olduğunu belirtti. LSEG verilerine göre Delta Harmony'nin Tengizchevroil'den, Matilda'nın ise Karachaganak sahasından petrol yüklemesi bekleniyordu.

#3
Foto - Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Deniz güvenliği kaynakları, gemilerden birinde yangın çıktığını ancak mürettebat tarafından kısa sürede söndürüldüğünü aktardı.

#4
Foto - Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Yunan denizcilik şirketi Thenamaris'ten bir yetkili, Matilda adlı tankerin CPC terminalinin 30 mil açığında beklerken iki İHA tarafından vurulduğunu doğruladı. Yetkili, saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını, güverte yapılarında oluşan hasarın küçük çaplı olduğunu ve geminin denize elverişliliğini koruyarak bölgeden uzaklaştığını ifade etti. Delta Tankers ise Reuters'ın yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

#5
Foto - Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Bu saldırı, bölgedeki enerji arz güvenliği açısından kritik bir dönemde gerçekleşti. Kazakistan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiren CPC terminali, Rusya'nın Novorossiysk limanı yakınlarındaki Yuzhnaya Ozereyevka terminaline petrol taşıyor. Daha önce 29 Kasım'da Ukrayna'ya ait bir İHA'nın CPC'nin üç ana şamandırasından birini vurması, Kazakistan'ın petrol ihracatında ve üretiminde düşüşe neden olmuştu.

#6
Foto - Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Verilere aşina bir kaynağın aktardığına göre, Karadeniz terminalindeki ihracat kısıtlamaları nedeniyle Kazakistan'ın petrol ve gaz kondensat üretimi, 1-12 Ocak tarihleri arasında Aralık ayı ortalamasına kıyasla yüzde 35 oranında sert bir düşüş yaşadı.

#7
Foto - Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Kazakistan Enerji Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada CPC üzerinden petrol ihracatının tek bir şamandıra üzerinden devam ettiğini duyurdu. Son saldırılar, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticari denizcilik ve küresel enerji koridorları üzerindeki baskısının arttığını gösteriyor. Kaynak: Haber7

