Sıcak saatler: Yunan gemileri vuruldu

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminali yakınlarında hareketli saatler yaşandı. Reuters haber ajansına konuşan sekiz farklı kaynağa göre, bölgeden petrol yüklemek üzere seyir halinde olan Yunanistan işletmesindeki dört petrol tankeri, tanımlanamayan insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmazken, Ukrayna cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. CPC yönetimi ise saldırı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.