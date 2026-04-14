Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emekli adayları dikkat: İşte bayram ikramiyesini alamayacak kişiler

Cevap: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre, 10 yıl sigortalılık süresi bulunan yani ilk defa sigortalı olduğu tarihin üzerinden en az on yıl geçmiş olan ve en az 1800 gün prim ödemesi bulunan sigortalılar, malullük sigortası kapsamına giriyor. 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme şartları oluşmuş, SGK Bölge Sağlık Kurulu tarafından da malul kararı verilmişse malullük aylığı bağlanıyor. Belirtelim ki; sigortalının malul olduğuna karar veren merci SGK Bölge Sağlık Kuruludur. İtiraz halinde son kararı ise Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu veriyor. Genellikle SGK Bölge Sağlık Kurulunun malul sayıp saymama aşamasında ihtilaflar yaşanıyor. Öncelikle şunu hatırlatalım. 5510 sayılı Kanun hükmüne göre, doğuştan veya sonradan olsa bile ilk defa sigortalı olunan tarihten önce malullük derecesinde engelliliği olanlar malulen emekli olamıyor. Diğer bir ifade ile bu durumdakiler malullük sigortası kapsamında değil. Bunlara malullük aylığı değil, 15 yıl sigortalılık süresini tamamlaması ve en az işe giriş tarihine göre 3600 ile 3960 gün prim ödemesi şartıyla engellilere mahsus yaşlılık aylığı bağlanıyor. Malullükte bir diğer önemli husus şudur. Malullük yönetmeliğine göre, sigortalının hastalığı birden fazla ise her hastalık için belirlenen engellilik dereceleri matematiksel olarak toplanmıyor. En yüksek engellilik derecesine bakılıyor. En yüksek olan rahatsızlığa bağlı engellilik derecesi yüzde 60 ve üzerinde ise malul kararı veriliyor. Bu nedenle birden fazla rahatsızlığı olan sigortalıların en yüksek rahatsızlığına bağlı engellilik derecesi malullük sınırı olan yüzde 60’ın altında ise bu sigortalıların, engellilere mahsus şartlardan emekli olma planı yapması isabet olur. Priminiz 1800 günün üzerinde. Vergi indirim belgesini 23 sene önce aldığınıza göre 10 yıl sigortalılık süreniz de oluşmuş. SGK’ya malullük tespiti başvurusu veya malullük aylığı başvurusu yapmanız halinde malul olup olmadığınız anlaşılacak ve buna göre bir yol haritası oluşturmanız mümkün olacak.