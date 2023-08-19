Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Aracını tamirciye bırakınca hayatının şokunu yaşadı

Mağdur olduğunu dile getiren Necati Turan, şöyle konuştu: “İş yerimin yukarısında bir otopark var. Güvenliği ve kamera sistemi olmayan bir yer. Aracımı oraya park ediyordum. Aracımın hasara uğratıldığı söylendi. Arabamın camını kırmışlar. Sol tarafına da hasar vermişler. Kimse görmediği ve kamera kaydı olmadığı için şikayetçi olmadım. Arabamı tamire götürdüm, camını taktırdım. Ardından da bir kaporta tamircisine uğradım. 2 bin liraya tamir edeceklerini söylediler. Aklıma kaportacılık yapan bir müşterim geldi. Kendisini yanıma çağırdım. Aracı tamir edebileceğini ve 800 lira ücreti olduğunu söyledi. Diğer tamirciye göre tamir ücreti daha uygun olduğu için ve tanıdığım birisi olduğu için ona tamir ettirmeye karar verdim. Bana akşama kadar arabayı teslim edeceğini söyledi. Malzeme alacağını söylediği için 600 lira nakitle birlikte arabamı emanet ettim. Gün içerisinde telefonla görüştüğümüzde aracı tamir ettiğini söyledi. Akşam tekrar aradım, boya işinin yetişmediğini söyledi. Aracı da kendi dükkanında tamir etmiyormuş. Bir arkadaşının dükkanını para karşılığında kullandığını söyledi. Biz de hiç şüphelenmedik. Giyimi ve konuşması düzgün olan birisiydi. Biz de güvendik. Aracımı ertesi gün teslim edeceğini söyledi. Aracın da tamir edildiği fotoğrafları bana gönderdi. Ertesi gün aradığımda telefonu açmadı. Bir süre sonra tekrar aradığımda ise telefonu kapalıydı. Biz de bir aksilik olmuştur diye akşama kadar beklemek istedik.”