Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Aracını tamirciye bırakınca hayatının şokunu yaşadı

Olay, Altındağ ilçesindeki bir otoparkta meydana geldi. İddialara göre, Necati Turan’a ait 2008 model otomobile park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Aracını kırıp döken kişilerin kim olduğunu bulamayan Turan, polise şikayetçi olmaktan vazgeçerek otomobilini tamir ettirmeye karar verdi. Görüştüğü tamircilerin teklif ettiği ücreti fazla bulan Turan’ın aklına kendisini kaporta tamircisi olarak tanıtan müşterisi geldi. Turan, müşterisi Hasan Tahsin Ç. (35) ile 800 lira karşılığında anlaşarak aracını teslim etti. Arabayı teslim alan Hasan Tahsin Ç., sürekli alışveriş yaptığı bir dükkandan tamir için malzeme alması gerektiğini belirterek, Turan’dan para istedi. Bunun üzerine Turan, 800 liralık tamir bedelinin 600 lirasını Hasan Tahsin Ç.’ye önden vererek otomobiline tekrar kavuşacağı anı beklemeye başladı.