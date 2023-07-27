2023-07-27 12:13:38 Siz siz olun bu hatalara düşmeyin! Bataklıktan çıkmak isteyenler akın ediyor
Isparta'da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) kurmuş olduğu iyileştirme merkezine gelen madde bağımlısı kişiler; at bakıcılığı, kütüphane, hobi bahçesi, ahşap ve demir atölyesi, oyun salonu ve su terapisi gibi birçok etkinlik sayesinde ilaçsız tedavi oluyor. Merkezde 8 yılda 500'den fazla genç, madde bağımlılığından kurtularak normal hayatlarına meslek sahibi olarak döndü.