  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
10
Siz onu hoca sandınız, düşman oldunuz... Adam hain çıktı, dost oldunuz... nokta!

2020-11-16 15:20:30
Siz onu hoca sandınız, düşman oldunuz... Adam hain çıktı, dost oldunuz... nokta!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 16 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 16 Kasım 2016 tarihli ve "TÜRKİYE ATEŞ YERİNE DÖNMÜŞ BUNLARIN DERDİ BAŞKANLIK" başlıklı haberi değerlendiren Karahasanoğlu, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Akit'in manşetlerini göstererek, kendi suçluluğunu örtmeye çalışıyor.. Fetullah Gülen hoca zannedilirken, ona tüm dindarlara olduğu gibi düşmanlık eden, ama ne zaman ki, Gülen'in hain olduğu ortaya çıktı, işte tam o dakikadan sonra Gülen'e sahip çıkan CHP'liler, eski Akit manşetleri ile, kendilerinin suçunu kapatmaya çalışıyorlar. Aslında tam da kendilerinin bilinçli, planlı, kasti suçunu itiraf etmiş oluyorlar.. Gösterdiği manşet ne? "CHP'den 'Gülen'i bitirin' önergesi" Bu manşeti Akit atmış. Doğru.. Ne zaman atmış? 4 Aralık 2013'de. Yani 17 Aralık'tan 13 gün önce. Yani Gülen henüz hoca sanılıyor.. Gülen hoca sanıldığı için de, CHP "bitirin" diyor.. Akit te, bunu manşete taşıyor. Ama 17 Aralık'ta Gülen'in "hoca değil, CIA'nin emri altındaki bir kişi" olduğu ortaya çıkınca. Akit, ölümüne FETÖ'ye cephe açıyor. O zaman CHP Genel Başkanı ne yapıyor? Koşa koşa Samanyoluhaber'e çıkıp, "Erdoğan kaçacak" diyor. FETÖ'cü kanallar, sulh ceza hakimi kararı ile Digitürk'ten çıkartıldığında ne yapıyor? "Ben ve CHP'liler, bu kararı protesto için, Digitürk aboneliğimizi iptal ediyoruz" diyor.. Bugün gazetesine el konulduğunda ne yapıyor?” dedi.

#1
Foto - CUMHURİYET, 16 Kasım 2012:

CUMHURİYET, 16 Kasım 2012: "YEŞİL, UĞUR MUMCU'NUN EVİNE NEDEN GELDİ" Kemalist Cumhuriyet, kendi yazarının bombalı saldırı ile öldürülmesinin peşine düşeceğine, olaydan dindarları sorumlu tutmayı tercih etti. Yıllar sonra bu "Yeşil, Uğur Mumcu'nun evine neden geldi" yazı dizisi ile, derin olayların faili Yeşil'in olay bağlantısını gündeme taşıdı. Ama sonunu getiremedi. Birçok karanlık olayda parmağı olan Yeşil lakaplı kişi Uğur Mumcu'nun evine, nasıl gelebilmiştir? "Camiyi ti'ye alın" sözünü niçin sarfetmiştir, araştırılmadı.. O günlerin sorumlusu (1993'de Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü tarihde, Süleyman Demirel Başbakan, Erdal İnönü de başbakan yardımcısıdır. Yani bugünkü CHP'nin iktidarında (o tarihde SHP) o cinayet işlenmiştir.)

#2
Foto - SÖZCÜ, 16 Kasım 2013:

SÖZCÜ, 16 Kasım 2013: "TAYYİP BU SÖZLERİ YUTACAK MISIN?" Kemalist Sözcü, HDP'lilerin kendilerine yönelik olarak "Mustafa Kemal'in itleri" ifadelerini, sırf Erdoğan'ı devirme hayaline kapılarak unuturlar da.. Tek adam gibi gösterdikleri, diktatör diye tanımladıkları Tayyip Erdoğan'ın bu vatan için yaptığı fedakarlığı görmezden gelirler.. Ne yapmış Erdoğan? Kendisine alçakca "Sana teslim olan, senin gibi faşist ve alçak olsun!" hakaretini yapanları, "kan kusup, kızılcık şerbeti içtim" diyerek, sırf "Bu ülkenin daha fazla askeri-polisi ölmesin" diye, bir çözüm süreci çıkar mı diyerek, kabul edip randevu vermiş.. Sözcü ise, bu büyüklüğü; "Tayyip, bu sözleri yutacak mısın?" diye kışkırtıcı bir ifade ile manşete taşımış.. O zaman biz bu Sözcü'ye soralım: "Bu manşetinizden 2 yıl sonra, 2015 seçimlerinde HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulundunuz. Bekir Coşkun'lar, Emin Çölaşan'lar, bu yönde yazılar kaleme aldı. 'Mustafa Kemal'in itleri' şeklindeki HDP'lilerin sözlerini siz ne karşılığında yiyip yuttunuz? Tayyip Erdoğan, Bu ülkenin askeri ölmesin" diye, HDP'lilerin o alçak sözlerini sineye çekti.. Peki siz, ne karşılığında o hakaretleri sineye çektiniz?"

#3
Foto - CUMHURİYET, 16 Kasım 2013:

CUMHURİYET, 16 Kasım 2013: "GÜÇ VE PAY SAVAŞI" Maskeleri bir çırpıda indiren ne güzel bir başlık bu.. "Güç ve pay savaşı". Hepsi hepsi bu.. Cumhuriyet gazetesine göre, ABD'de kalıp, Türkiye'yi karıştıran, CIA ile iş kotaran Fetullah Gülen ne ise.. Seçime girip. Halkın oyu ile yönetime gelen Tayyip Erdoğan da aynı.. İşte bu mantıkla, bu başlık atılmış. Bu kadar rezil bir bakış açısı. Bu kadar, milletin iradesine düşman bir yaklaşım. Hatta öyle ki, Gülen zımnen destekleniyor desek hiç de yanlış olmaz. Çünkü Gülen'in sözleri ile spota başlamışlar.. Gülen haininin, "Firavun, karun" hakaretlerini aynen aktarmışlar.. Öyle ki, üst başlıkta da, FETÖ'nün hakaret amaçlı "firavun" sözcüğü kullanılırken, FETÖ'ye karşı "paralel yapı" ifadesi bile kullanılmamış. Sadece "yalan, darbe" ifadeleri ile yetinilerek, FETÖ'den yana tavır takınılmış.. Gülen'in, sanki esas suçluların yanına 100 tane de suçsuz adamı ekleyerek cezaevine atanlar kendileri değilmiş gibi, darbeci generaller için sarfettiği "Elimden gelse, 'hepiniz serbestsiniz' derim" sözleri ise, Cumhuriyet'te hiçbir eleştiri yapılmaksızın verilmiş.. Hey Cumhuriyet hey.. Erdoğan'ı devirme uğruna, FETÖ'cü bile oldunuz ya.. Sizden her şey beklenir..

#4
Foto - TARAF, 16 Kasım 2013:

TARAF, 16 Kasım 2013: "GÜLEN, ERDOĞAN'A REST ÇEKTİ" CIA direktifleri ile yayın yapan, genel yayın yönetmeninin eşi CIA çalışanı olan Taraf gazetesi, "Gülen Erdoğan'a rest çekti" diyerek, milletin seçtiği adamı, ABD'de yaşayan CIA kontrolündeki bir adam karşısında itibarsızlaştırmaya kalkışmış.. Arkasındaki CIA'ya güvenen o Fetullah Gülen rest çekse ne olur, çekmese ne olur? İşte bu manşetlerden tam bir ay sonra 17-25 Aralık darbe girişimi yapıldı.. Birileri, "yolsuzluk operasyonu" diyordu, değil mi? Yolsuzluk, işte tam da bu.. ABD'de oturup, sandıktan çıkan iktidarı değiştirmeye kalkışmak.. Bir de utanmadan, şimdi İngiltere'de kaçak yaşayan Mustafa Yeşil'e, "Seçimden önce duygusal kopuş olur" çıkışını yaptırmışlar.. Hain herif, kopuşunuz duygusal olsa ne olur, kavgalı olsa ne olur? Ülkede kirletmediğiniz bir şey kalmadı. Dini kavramların hepsini, takıyye ile, ihlal ettiniz. Zekat ta, sadaka da, başörtü de, emanet te, her şey sizin elinizde iğfal edildi. Bir de utanmadan, "Hizmet hareketi, oylarla ilgili telkinde bulunmaz, ancak dershaneler kapatılırsa, duygusal kopuş olur" diyor. Riyakar adam, bırak telkini, saf dindar insanlara beddualar ettirdiniz.. "AK Parti'ye vermeyin de, isterseniz Komünist Parti'ye bile oy verebilirsiniz" dediniz.. Bugün, sizlerin ne kadar sahtekar olduğunuz, çok daha iyi anlaşıldı..

#5
Foto - BUGÜN, 16 Kasım 2013:

BUGÜN, 16 Kasım 2013: "ÖZEL DERSHANE İHTİYACI ORTADAN KALDIRILMALI" Dershaneler kapatılmak istendiğinde, Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Abdullah Gül, o günden belli imiş, nerelere savrulacağı.. O günden başlamış, "Dershaneleri kapatmayalım. İhtiyacı ortadan kaldıralım" bahanesi ile FETÖ'ye destek çıkmaya.. Bugünlerde Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığının FETÖ planı olduğunu söyleyince, kızıyorlar.. İşte belgesi.. Aynı günkü gazetede, Gülay Göktürk dershaneleri savunuyor.. Bugün hangi partide bakın, o partinin FETÖ yanlısı olup olmayacağını takdir edin.. Yanındaki Ali Atıf Bir'in, Şehir Üniversitesi'ne bir ara rektör yapıldığını hatırlayın, Şehir Üniversitesi'ne ölümüne sahip çıkanların FETÖ'cülüğü hakkında kararı verin.. Bu arada atlamayalım.. Pensilvanya'daki zat da, "Sabır" tavsiyesinde bulunmuş. Siz anladınız onu.. Tarih 16 Kasım 2013. 17 Aralık 2013'ten bir ay öncesi.. "Bir ay sabredin, emniyet darbemiz geliyor, un ufak edeceğiz bunları. Kurduğumuz kumpaslarla, bunları sokağa çıkamaz hale düşüreceğiz" diye düşünmüş olmalı. Ama onların oyunlarını, tuzaklarını, Allah başlarına çevirdi..

#6
Foto - TARAF, 16 Kasım 2015:

TARAF, 16 Kasım 2015: "PARİS BOMBACISINDA TÜRK PASAPORTU" Hainliği görüyor musunuz? Elin gavuru, PKK'nın eline binlerce silah veriyor.. Gelip, şehir merkezlerinde bombalar patlattırılıyor.. Bir tane gazete, "Fransız silahı" diyemiyor.. Suriye'den milyonlarca insan Türkiye'ye sığınıyor. "Birazını da siz alın" dediğimiz Batı ülkeleri "yok biz istemiyoruz" diyorlar.. Ama.. Paris'te patlatılan bombacının, bir tarihde Türkiye'den geçtiği anlaşılınca, hemen bizim içimizdeki hainler, maskelerini indirip, "Türk Pasaportu" diye başlık atıyorlar.. Bre namussuz, Türk pasaportu ise, Fransa'ya gizli girmemiş demek ki.. Fransa da, gözünü açıp, "sen bombacısın" dese ve içeri almasaydı.. Onların güvenlik güçlerinin uyumasının hesabını da biz mi vereceğiz?

#7
Foto - CUMHURİYET, 16 Kasım 2015:

CUMHURİYET, 16 Kasım 2015: "KATLİAMIN YOLU EGE'DEN GEÇTİ"CIA ile ortak çalışan Taraf hangi kafada ise, kemalist geçinen Cumhuriyet te aynı kafada.. Onlar da Paris'te patlayan bomba ile ilgili olarak, "Ne yaparız da, Türkiye'yi bu işten suçlu çıkarırız" derdine düşmüş, "Katliamın yolu Ege'den geçti" başlığı atmışlar.. Bugün geldiğimiz süreçte, şu manşete bakıp, bir tane kemalist, ufak hesaplar uğruna vatana ihanet kokan bu başlığı affedebilir mi?

#8
Foto - SÖZCÜ, 16 Kasım 2016:

SÖZCÜ, 16 Kasım 2016: "TÜRKİYE ATEŞ YERİNE DÖNMÜŞ BUNLARIN DERDİ BAŞKANLIK"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Akit'in manşetlerini göstererek, kendi suçluluğunu örtmeye çalışıyor.. Fetullah Gülen hoca zannedilirken, ona tüm dindarlara olduğu gibi düşmanlık eden, ama ne zaman ki, Gülen'in hain olduğu ortaya çıktı, işte tam o dakikadan sonra Gülen'e sahip çıkan CHP'liler, eski akit manşetleri ile, kendilerinin suçunu kapatmaya çalışıyorlar. Aslında tam da kendilerinin bilinçli, planlı, kasti suçunu itiraf etmiş oluyorlar.. Gösterdiği manşet ne? "CHP'den 'Gülen'i bitirin' önergesi" Bu manşeti Akit atmış. Doğru.. Ne zaman atmış? 4 Aralık 2013'de. Yani 17 Aralık'tan 13 gün önce. Yani Gülen henüz hoca sanılıyor.. Gülen hoca sanıldığı için de, CHP "bitirin" diyor.. Akit te, bunu manşete taşıyor. Ama 17 Aralık'ta Gülen'in "hoca değil, CIA'nin emri altındaki bir kişi" olduğu ortaya çıkınca. Akit, ölümüne FETÖ'ye cephe açıyor. O zaman CHP Genel Başkanı ne yapıyor? Koşa koşa Samanyoluhaber'e çıkıp, "Erdoğan kaçacak" diyor. FETÖ'cü kanallar, sulh ceza hakimi kararı ile Digitürk'ten çıkartıldığında ne yapıyor? "Ben ve CHP'liler, bu kararı protesto için, Digitürk aboneliğimizi iptal ediyoruz" diyor.. Bugün gazetesine el konulduğunda ne yapıyor? FETÖcü gazetenin kapısına gidip, "Basın özgürlüğüne darbe vuruldu" diyor. Zaman gazetesine el konulduğunda ne yapıyor? Milletvekilleri ile koşa koşa gidip, destek veriyor, "Tek adam diktasına karşıyız" diyor.. Affedersiniz, "Gülen'i bitirin" diyen kimdi? Siz değil miydiniz? Niçin Gülen bitirilmek istendiğinde, ona cansuyu olmak istediniz? Çünkü, siz onu hoca sandınız, düşman oldunuz.. Adam hain çıktı, dost oldunuz.. Nokta..

#9
Foto - CUMHURİYET, 16 Kasım 2016:

CUMHURİYET, 16 Kasım 2016: "DARBE RUHUNU İÇSELLEŞTİRDİLER"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akit gazetesinin bir nüshasını grup toplantısında göstererek, kendi suçunu bastırmaya çalışıyor. Olay ne? 17 Aralık öncesinde, dershaneler kapatılsın tartımaları yaşanır iken.. Açık tarih de vereyim, 30 Kasım 2013'de. Yani 17 Aralık'taki FETÖ'nün gizli yüzünü göstermesinden 18 gün önce.. Bir kesim dindarlar üzerinden, "AK Parti bütün cemaatlerin fişini çekti" algısı üretilir iken.. AK Parti'nin dindarlarla bir kavgası olmadığı, eski yıllarda dini bir grup olarak gözüken Fetullah Gülen'in, tam da CHP tarafından hedefte olduğu tarihlerde (belki de o tarihlerde CIA ile işbirliği, yakın tarihdeki kadar sıkı da değildi).. AK Parti'nin kanun değişikliği ile, Gülen'in ceza almaktan kurtulduğu tesbitini akit manşete taşımış.. Ama hatırlatalım. Biz o manşeti, FETÖ'ye destek anlamında atmadık. Çünkü o tarihli gazetemizde, hemen o haberin üstünde bir de "Dershanelerin dönüşümüne protesto" başlıklı haberde, "Cami cemaati, hükümetin dershanelerin dönüştürülmesi çalışmasını karalayan broşürlere, 'siyasi ve kişisel çıkarlar camiye taşınmamalı' diye tepki gösterdi" haberi yer alıyor.. Demek ki o gün dahi akit, Gülen grubu için eski yıllarda yapılan destekleri hatırlattığı gibi, o grup hainlik yapmaya kalkıştığında da, "Bu olmaz" diyebiliyormuş..

Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık!

Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık! "Böyle şerefsizlik görülmedi"
Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!
Dünya

Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC sunucusunun "Azerbaycan'da basın özgürlüğü yok" sözlerine bomba cevaplar verdi. İddialarını yalan..
Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...
Gündem

Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...

Kokuşmuş mahallede para için her takla atılmaya devam ediliyor. Şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandığını iddia edip şarkısının reklam..
Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı
Ekonomi

Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı

Aylardır yüksek fiyatlarla gündeme gelen ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim b..
Barzani'den Bağdat'a çağrı! 'Ver parayı tüm petrolü al'
Dünya

Barzani'den Bağdat'a çağrı! 'Ver parayı tüm petrolü al'

Bağdat yönetimi ile her türlü diyalog ve anlaşmaya hazır olduklarını belirten IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 'Eğer Bağdat, Kürdistan Bölgesi..
16.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay