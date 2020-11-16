2020-11-16 15:20:30 Siz onu hoca sandınız, düşman oldunuz... Adam hain çıktı, dost oldunuz... nokta!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 16 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 16 Kasım 2016 tarihli ve "TÜRKİYE ATEŞ YERİNE DÖNMÜŞ BUNLARIN DERDİ BAŞKANLIK" başlıklı haberi değerlendiren Karahasanoğlu, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Akit'in manşetlerini göstererek, kendi suçluluğunu örtmeye çalışıyor.. Fetullah Gülen hoca zannedilirken, ona tüm dindarlara olduğu gibi düşmanlık eden, ama ne zaman ki, Gülen'in hain olduğu ortaya çıktı, işte tam o dakikadan sonra Gülen'e sahip çıkan CHP'liler, eski Akit manşetleri ile, kendilerinin suçunu kapatmaya çalışıyorlar. Aslında tam da kendilerinin bilinçli, planlı, kasti suçunu itiraf etmiş oluyorlar.. Gösterdiği manşet ne? "CHP'den 'Gülen'i bitirin' önergesi" Bu manşeti Akit atmış. Doğru.. Ne zaman atmış? 4 Aralık 2013'de. Yani 17 Aralık'tan 13 gün önce. Yani Gülen henüz hoca sanılıyor.. Gülen hoca sanıldığı için de, CHP "bitirin" diyor.. Akit te, bunu manşete taşıyor. Ama 17 Aralık'ta Gülen'in "hoca değil, CIA'nin emri altındaki bir kişi" olduğu ortaya çıkınca. Akit, ölümüne FETÖ'ye cephe açıyor. O zaman CHP Genel Başkanı ne yapıyor? Koşa koşa Samanyoluhaber'e çıkıp, "Erdoğan kaçacak" diyor. FETÖ'cü kanallar, sulh ceza hakimi kararı ile Digitürk'ten çıkartıldığında ne yapıyor? "Ben ve CHP'liler, bu kararı protesto için, Digitürk aboneliğimizi iptal ediyoruz" diyor.. Bugün gazetesine el konulduğunda ne yapıyor?” dedi.