SÖZCÜ, 16 Kasım 2016: "TÜRKİYE ATEŞ YERİNE DÖNMÜŞ BUNLARIN DERDİ BAŞKANLIK"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Akit'in manşetlerini göstererek, kendi suçluluğunu örtmeye çalışıyor.. Fetullah Gülen hoca zannedilirken, ona tüm dindarlara olduğu gibi düşmanlık eden, ama ne zaman ki, Gülen'in hain olduğu ortaya çıktı, işte tam o dakikadan sonra Gülen'e sahip çıkan CHP'liler, eski akit manşetleri ile, kendilerinin suçunu kapatmaya çalışıyorlar. Aslında tam da kendilerinin bilinçli, planlı, kasti suçunu itiraf etmiş oluyorlar.. Gösterdiği manşet ne? "CHP'den 'Gülen'i bitirin' önergesi" Bu manşeti Akit atmış. Doğru.. Ne zaman atmış? 4 Aralık 2013'de. Yani 17 Aralık'tan 13 gün önce. Yani Gülen henüz hoca sanılıyor.. Gülen hoca sanıldığı için de, CHP "bitirin" diyor.. Akit te, bunu manşete taşıyor. Ama 17 Aralık'ta Gülen'in "hoca değil, CIA'nin emri altındaki bir kişi" olduğu ortaya çıkınca. Akit, ölümüne FETÖ'ye cephe açıyor. O zaman CHP Genel Başkanı ne yapıyor? Koşa koşa Samanyoluhaber'e çıkıp, "Erdoğan kaçacak" diyor. FETÖ'cü kanallar, sulh ceza hakimi kararı ile Digitürk'ten çıkartıldığında ne yapıyor? "Ben ve CHP'liler, bu kararı protesto için, Digitürk aboneliğimizi iptal ediyoruz" diyor.. Bugün gazetesine el konulduğunda ne yapıyor? FETÖcü gazetenin kapısına gidip, "Basın özgürlüğüne darbe vuruldu" diyor. Zaman gazetesine el konulduğunda ne yapıyor? Milletvekilleri ile koşa koşa gidip, destek veriyor, "Tek adam diktasına karşıyız" diyor.. Affedersiniz, "Gülen'i bitirin" diyen kimdi? Siz değil miydiniz? Niçin Gülen bitirilmek istendiğinde, ona cansuyu olmak istediniz? Çünkü, siz onu hoca sandınız, düşman oldunuz.. Adam hain çıktı, dost oldunuz.. Nokta..